Киев, , 11:42 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского после прохождения им вакцинации от COVID-19 хорошее самочувствие. Об этом 3 марта рассказала украинский министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина».

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"Президент вчера сделал прививку, разговаривал с ним — чувствует себя хорошо, всё нормально, без осложнений», — сказал он.

Кроме того, Степанов, который также поставил себе прививку от нового заболевания, отметил, что у него тоже нормальное самочувствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта украинский президент Владимир Зеленский поставил себе прививку от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca, которая была произведена в Индии.