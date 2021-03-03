Тбилиси, , 11:56 — REGNUM Для Грузии было ошибкой отказаться от приобретения вакцины от COVID-19 китайского производства. Об этом заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний Грузии, эпидемиолог Паата Имнадзе в эфире телеканала Formula News.

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Врач прокомментировал срыв поставки вакцины, разработанной американской компанией Pfizer, которую в Грузию должны были привезти в рамках механизма COVAX. Имнадзе выразил сожаление, что не получилось убедить руководство минздрава обратиться за препаратом в Китай.

«Я прямо сейчас могу сказать, что мы не настояли до конца на том, чтобы начать вакцинацию китайской вакциной», — заявил эпидемиолог.

Имнадзе напомнил, что Тенгиз Церцвадзе, который координирует работу ковидных госпиталей в Грузии, в январе говорил, что рассматривается вариант приобретения вакцины в Китае, но его слова на следующий опровергла глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе и заявила, что о китайских средствах в открытом доступе недостаточно информации.

Напомним, в Грузии начало массовой вакцинации запланировали на февраль. Она была сорвана из-за того, что в Pfizer не поставили партию вакцины в срок.

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