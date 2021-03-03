Горно-Алтайск, , 11:38 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел совещание по вопросам развития туризма в Республике Алтай и Алтайском крае. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в совещании с премьер-министром приняли участие представители туристического бизнеса Алтая, губернатор Алтайского Края Виктор Томенко, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, а также министр финансов России Антон Силуанов и министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Главными темами обсуждения стали возможности государственного участия в масштабных инвестиционных проектах по развитию туристической отрасли на Алтае, совершенствование дорожной инфраструктуры и модернизация аэропорта в Горно-Алтайске.

Совещание по вопросам развития туризма прошло в рамках рабочей поездки Михаила Мишустина по Сибирскому федеральному округу. Ранее сообщалось, что председатель правительства намеревается посетить все 10 регионов, вошедших в список субъектов РФ со сложной социально-экономической обстановкой.