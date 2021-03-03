Уфа, , 11:40 — REGNUM Распоряжение о праздновании Дня Победы в текущем году подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Соответствующий документ 3 марта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, 7 мая в государственном концертном зале «Башкортостан» пройдет праздничный концерт, 9 мая в парке Победы в Уфе состоится церемония возложения цветов и венков. Во время торжественных мероприятий будут выставлены почетные караулы у могилы М. Гареева, Вечного огня, Бюстов Т. Кусимова и М. Шаймуратова на аллее Славы, а также у памятника Труженикам тыла.

9 мая в Уфе состоится парад военнослужащих, патриотическая акция «Бессмертный полк». Также пройдет показ ретроавтомобилей и военной техники.

Руководству муниципалитетов рекомендуется провести работы по благоустройству воинских захоронений, а также провести праздничные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.

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