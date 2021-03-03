Лос-Анджелес, США, , 11:37 — REGNUM Главного злодея в будущей экранизации настольной ролевой игры Dungeons & Dragons сыграет британский актёр Хью Грант. Об этом 2 марта сообщило издание Deadline.

Как будут звать персонажа, сыгранного Грантом, пока неизвестно. Помимо него, к актёрскому составу картины также присоединилась София Лиллис («Оно).

Напомним, режиссёрами экранизации Dungeons & Dragons выступают Джонатан М. Голдштейн и Джон Фрэнсис Дэйли. Дата премьеры картины пока неизвестна.

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