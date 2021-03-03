Архангельск, , 11:37 — REGNUM Более трех тысяч жалоб, касающихся различных служб и ведомств, оставили жители Архангельской области в соцсетях за месяц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе архангельского ЦУРа.

Абсолютным лидером по количеству обращений в социальных сетях остается областной центр. За минувший месяц архангелогородцы оставили 1770 записей. Большая часть обращений традиционно связана с вопросами коммунально-бытового характера.

Набор коммунальных проблем, волновавших жителей областного центра и всего региона, во многом был продиктован погодными условиями — низкими температурами и обильными снегопадами. Так, только в Архангельске 136 человек оставили в соцсетях жалобы и комментарии по вопросу завышенных счетов за коммунальные услуги, главным образом за теплоснабжение. 113 пользователей сообщили о проблемах с отоплением в квартирах, 27 жалоб зафиксировано на отсутствие горячего водоснабжения и 192 — на отсутствие холодного водоснабжения.

Среди самых злободневных тем в феврале — неудовлетворительная очистка дорог и тротуаров от снега и наледи — 175 сообщений. 169 человек остались недовольны работой общественного транспорта, неудобным расписанием, нехваткой автобусов на линии, а также некорректным поведением водителей. Также в числе самых острых оставались вопросы, связанные с работой управляющих компаний — 102 обращения. 25 архангелогородцев оставили комментарии негативного характера по поводу уборки и вывоза мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, после многочисленных жалоб на завышенные счета за отопление была проведена проверка, которая не выявила нарушений.