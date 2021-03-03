Москва, , 11:34 — REGNUM Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил Минтруду РФ на летний период сокращать длительность рабочего дня для лиц старше 60 лет. Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, сообщает RT.

В своём письме Хамзаев отмечает, что работа в летний период в связи с климатическими особенностями является более энергозатратной как с физической, так и с психологической точки зрения: повышается риск стрессов, усталости и даже теплового удара.

Данный вопрос, подчёркивает член ОП РФ в письме, особенно актуален для лиц пожилого возраста: «В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы».