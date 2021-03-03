Кызыл, , 11:34 — REGNUM «Тувинская горная компания», которая специализируется на производстве обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них, признана банкротом по иску налоговой службы. Решение арбитража Тувы пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Заявление Федеральной налоговой службы признано обоснованным и в отношении ответчика открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Оно продлится до 24 августа 2021 года. В реестр кредиторов также включили претензии истца на сумму 3 978 163,56 рубля, в состав которых входят не только долги по налоговым платежам, но и пени, штрафы.

Конкурсным управляющим утвердили Михаила Федорова (члена Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» из Хакасии).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, претензии к компании были поданы в конце декабря 2020 года. Предприятие учреждено в 2016 году. Владеют им карельское ООО «Эверест груп» (доля — 99,9%) и Александр Демкин.