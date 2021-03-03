Ярославль, 3 марта 2021, 11:33 — REGNUM Сама Овод вышла с плакатом «За снежный коллапс и ледяной ад в Ярославле — отставка». Другие пикетирующие держали плакаты «Г-н Волков, уходите, городу нужен хозяйственник» и «За уборку дорог и тротуаров мэру — неуд».
Ранее другой депутат от КПРФ — Наталия Бобрякова — передала губернатору Дмитрию Миронову пять тысяч подписей ярославцев с требованием отставки мэра. Но губернатор требование не поддержал.
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