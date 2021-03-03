Ярославль, 3 марта, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Сама Овод вышла с плакатом «За снежный коллапс и ледяной ад в Ярославле — отставка». Другие пикетирующие держали плакаты «Г-н Волков, уходите, городу нужен хозяйственник» и «За уборку дорог и тротуаров мэру — неуд».

Евгения Овод

«В последние дни ко мне поступает много обращений от разозлённых ярославцев. Они требуют от депутатов КПРФ выразить своё отношение к уборке города и призывают к отставке мэра. Я как депутат не могу остаться в стороне от этого и целиком разделяю возмущение людей», — сказала корреспонденту ИА REGNUMЕвгения Овод.

Ранее другой депутат от КПРФ — Наталия Бобрякова — передала губернатору Дмитрию Миронову пять тысяч подписей ярославцев с требованием отставки мэра. Но губернатор требование не поддержал.