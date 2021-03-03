Калуга, , 11:36 — REGNUM В Калужской области в 2020 году показатель младенческой смертности достиг исторического минимума, составив 2,9 промилле. По данному показателю регион занимает первое место в Центральном федеральном округе и третье в Российской Федерации. Об этом заявил 2 марта на заседании расширенной коллегии регионального министерства здравоохранения глава ведомства Алан Цкаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, в минувшем году продолжалась реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». На их мероприятия было направлено 3 млрд 148 млн рублей из федерального, областного бюджета и Фонда ОМС. В частности, был проведен ремонт в девяти детских поликлинических отделениях, 10 оснащены новым оборудованием. После реконструкции и переоснащения открыто детское поликлиническое отделение № 4 в Калуге. Начата реконструкция детской областной больницы. Льготные категории были обеспечены лекарственными препаратами на сумму 2 млрд 389 млн рублей, что на 537 млн больше, чем в 2019 году. Одновременно на социальную поддержку медицинских работников — оплату найма жилых помещений, части ставки по ипотечным кредитам, финансовое обеспечение программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», выплаты молодым специалистам было направлено 133 млн рублей. В 2020 году продолжалась цифровизация здравоохранения области. Работает единая регистратура. Введена в эксплуатацию новая защищенная сеть передачи данных. Тяжелое оборудование подключается к центральному архиву медицинских изображений. Продолжается внедрение и развитие медицинских информационных систем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, совершенствование детского здравоохранения и службы родовспоможения осуществляемого в рамках национального проекта «Здравоохранение» направлено на снижение в Калужской области к 2024 году младенческой смертности до 3,7 на тысячу новорождённых.

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