Москва, , 11:32 — REGNUM Объединенные левопатриотические силы рассматривают в качестве национальной идеи предотвращение демографической катастрофы и выход на устойчивый рост рождаемости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Национальная идея не абстракция, не лозунг, пусть даже самый замечательный, а конкретная цель, и такой целью должен стать рост населения страны. Россияне в буквальном смысле страна вымирают. Нас слишком мало, чтобы ставить большие задачи и решать их», — привел он аргументы.

Вся социально-экономическая политика должна быть переориентирована на интересы семьи, заявил Миронов. В расчеты прожиточного минимума, МРОТ и социальных пособий надо закладывать не абстрактную единицу, а полноценную семью с двумя-тремя детьми. Программу материнского капитала необходимо расширить и сделать бессрочной. Все принимаемые Госдумой законы и постановления правительства должны проходить демографическую экспертизу, предлагает он.

Базовый сценарий Росстата предполагает двукратное ускорение естественной убыли населения к 2027 году. Через семь лет, если не предпринять срочных мер, численность жителей России будет сокращаться ежегодно на 600 тыс. человек.

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