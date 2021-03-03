Оттава, , 11:32 — REGNUM Новым персонажем-убийцей в многопользовательском хорроре Dead by Daylight станет K-POP-исполнитель по имени The Trickster («Трюкач»). Об этом 2 марта сообщило издание IGN.

По сюжету игры, The Trickster является корейским певцом с непреодолимой тягой к убийствам. Помимо него, в Dead by Daylight добавят выжившую по имени Юн Дзин Ли.

Напомним, Dead by Daylight — это соревновательная игра, в которой команда выживших пытается сбежать от могущественного маньяка-убийцы. Разработкой проекта занимается канадская студия Behaviour Interactive.

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