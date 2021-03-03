Первомайский район, Оренбургская область, , 11:32 — REGNUM В Оренбургской области в честь праздника сотрудники полиции начали останавливать автомобили, за рулем которых находятся женщины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, в Первомайском районе 3 марта проходит акция «Цветы для автоледи».

В Оренбуржье женщины-водители принимают поздравления от полиции Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Женщин-водителей поздравили с наступающим Международным женским днем. «Многие девушки не ожидали такого сюрприза от инспекторов, и сначала подавали документы. Автоинспектора дарили женщинам цветы, поздравляли с наступающим весенним праздником, желали представительницам прекрасного пола здоровья, любви, удачи и красоты, обращая внимание на безопасное управление транспортными средствами», — сказали в полиции.

Автоледи, принимая весенние подарки от автоинспекторов, благодарили их за внимание и обещали быть примерными водителями.