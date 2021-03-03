Ижевск, , 11:31 — REGNUM По факту ДТП, которое произошло в Глазовском районе накануне вечером, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, число жертв аварии увеличилось. Один из пострадавших скончался в реанимационном отделении.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла на 68 к автодороги «Игра-Глазов» вечером 2 марта. По предварительным данным, водитель автомобиля Renаult не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада», после столкновения отечественный автомобиль загорелся.

На месте происшествия скончались два человека, ещё четверо были госпитализированы.

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