Санкт-Петербург, 3 марта, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга большинством голосов отказалось обсуждать сразу несколько законопроектов, внесенных отдельными депутатами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Так, парламентское большинство отвергло предложение единоросса Андрея Анохина обсудить запрет депутатам Заксобрания летать бизнес-классом за счет граждан. Ранее этот и другие законопроекты Анохина и вовсе собирались снять с регистрации — без шансов быть рассмотренными — но после жалоб депутата и объявлении им спикера ЗакСа, секретаря регионального отделения «ЕР» Вячеслава Макарова «врагом парламентаризма» документы оставили в покое. Впрочем, рассматривать их всё равно не стали.

Кроме того, вновь потерпела неудачу лидер фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева, которой не позволили внести в повестку инициативы федерального уровня о возврате к прежнему пенсионному возрасту — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — и об индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Уже год этот проект не рассматривается», — подчеркнула Дмитриева.

Но единороссы, составляющие большинство в ЗакСе Петербурга, отклонили эти проекты вновь.