Магдебург, Германия, , 11:38 — REGNUM Глава правительства германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф полагает, что Берлину следует вести собственные переговоры с РФ об антикоронавирусной вакцине «Спутник V». Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke.

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Хазелофф привёл в пример Венгрию, которая зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V», пока не одобренную в ЕС.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы ускорить темпы вакцинации в Германии. Мы бы могли, например, поговорить с Россией», — сказал премьер-министр Саксонии-Анхальт.

67-летний Хазелофф подчеркнул, что готов привиться «Спутником V» в любое время. Он рассказал о многолетнем опыте работы с российскими вакцинами в Восточной Германии. Так, его самого в детстве привили от полиомиелита советской вакциной.

На предприятии IDT Biologika в городе Дессау-Росслау, отметил он, «уже разговаривают с россиянами» о производстве препарата.

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