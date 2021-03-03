Москва, , 11:28 — REGNUM В Международный женский день, 8 марта, в столице России ожидается температура воздуха до — 10 °C и возможен небольшой снег. Об этом 3 марта рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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«Еще более холодная погода ожидается 8 числа — температура воздуха в течение суток практически −5… −10 °C, с небольшим снежком. Небольшой снежок не будет досаждать праздновать этот день», — приводит ее слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что февраль нынешнего года стал в столице России наиболее снежным за последние семь лет.