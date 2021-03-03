Москва, , 11:27 — REGNUM Минкультуры работает над концепцией по развитию отечественной кинематографии до 2025 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова в рамках «правительственного часа» в Совфеде.

«Будем поддерживать детские семейные фильмы, дебютное кино, причем речь идет о стопроцентной поддержке. Очень важно создавать социально значимое кино», — сказала Любимова.

Отдельный вопрос — это возрождение государственных киностудий.

«Это «Ленфильм», это Свердловская киностудия, это Киностудия Горького. Мы продумываем для каждой новую принципиально важную для них стратегию развития», — отметила министр.