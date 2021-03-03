Стокгольм, , 11:26 — REGNUM Энтузиаст с ником WoodDivision5 смог победить финального босса игры Valheim при помощи армии из 50 прирученных волков. Об этом 3 марта сообщает издание PCGamer.

В общей сложности бой с Яглутой занял у геймера всего 11 секунд. При этом персонажу WoodDivision5 не пришлось вступать в схватку — «всю работу» за него сделали волки.

Напомним, Valheim — это стремительно набирающий популярность симулятор выживания от шведской студии Iron Gate. Продажи проекта превысили отметку в четыре миллиона копий меньше, чем за месяц.

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