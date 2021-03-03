Брянск, , 11:27 — REGNUM Первых животных начал принимать приют для безнадзорных собак в Бежицком районе Брянска. Одновременно там смогут находиться более 200 «постояльцев», сообщили ИА REGNUM 3 марта в пресс-службе городской администрации.

Приют открылся на территории бывшей базы дорожного управления на улице Почтовой. На площади 1,5 га разместили вольеры, в которых смогут находиться более 200 собак. Отловленных животных пока вакцинируют и стерилизуют в стационарных ветеринарных пунктах, после полного благоустройства приюта здесь появится собственный веткабинет. Для отлова бродячих собак сформированы четыре бригады, их обеспечили специнвентарём, в том числе пневматическими ружьями, стреляющими шприцами с дозами седативного препарата.

В 2021 году на отлов и временное содержание безнадзорных животных в Брянске выделены более шести миллионов рублей, что в два раза превышает объём средств 2020 года.