Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В течение 2021 года в Ростовской области планируется высадить 1600 гектаров леса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В рамках реализации национального проекта «Экология» на Дону не только восстановят лес, но и обработают почву на площади 1700 гектаров под посадки 2022 года, обеспечат уход за лесными культурами, закупят несколько единиц спецтехники.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в 2020 году произошло несколько крупных лесных пожаров. Всего на землях лесничества зафиксировано 27 возгораний.