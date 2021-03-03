Саратов, , 11:24 — REGNUM В Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника налоговой инспекции по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере»).

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области, в период с июля 2020 года по 19 февраля 2021 года государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС России по Саратовской области, действуя из корыстных побуждений, получил от налогоплательщика частями незаконное вознаграждение на общую сумму 40 тыс. рублей путем перечисления на расчетный счет аффилированного лица. Взятка была выплачена за незаконные действия для способствования налогоплательщику перехода с одной системы налогообложения на другую, что повлияло бы на снижение суммы уплачиваемого налога.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося и закрепляются доказательства. Расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, начальник отдела одного из учреждений Саратова 29 января 2021 года, находясь в салоне автомобиля на улице Вольской, получил от руководящего должностного лица коммерческой организации денежные средства в сумме 100 тыс. рублей. Данная выплата представляла собой первую часть взятки от общей оговоренной суммы в 200 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за совершение заведомо незаконных действий в виде предоставления информации взяткодателю о подготовке и проведении электронных аукционов на поставку и монтаж комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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