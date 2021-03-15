Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция
Страны продолжают борьбу с пандемией коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрировано уже почти 115 млн подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2.
1 марта 2021 года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что впервые за семь недель в мире зафиксировано увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом.
Большие надежды возлагаются на вакцинацию, однако здесь не обходится без проблем. Например, в Италии обе прививки от COVID-19 получили менее 3% граждан страны, вакцины не хватает.
Подробности о ситуации с коронавирусом в мире — в трансляции ИА REGNUM.
2 марта стало известно, что власти целого ряда регионов Италии не могут начать кампанию вакцинации от коронавируса в соответствии с ранее утвержденными планами.
Читайте также: В регионах Италии прививочная кампания хромает на обе ноги
Глава правительства германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф полагает, что Берлину следует вести собственные переговоры с РФ об антикоронавирусной вакцине «Спутник V». Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Хазелофф привёл в пример Венгрию, которая зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V», пока не одобренную в ЕС.
Читайте подробнее: Премьер Саксонии-Анхальт призвал Берлин к переговорам по «Спутнику V»
У президента Украины Владимира Зеленского после прохождения им вакцинации от COVID-19 хорошее самочувствие. Об этом 3 марта рассказала украинский министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина».
Читайте подробнее: На Украине рассказали о состоянии прошедшего вакцинацию Зеленского
Для Грузии было ошибкой отказаться от приобретения вакцины от COVID-19 китайского производства. Об этом заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний Грузии, эпидемиолог Паата Имнадзе в эфире телеканала Formula News.
Читайте подробнее: Эпидемиолог в Грузии отреагировал на срыв поставок вакцины от COVID-19
В качестве замены карантину в специальном отеле жительница Израиля выбрала специальный электронный браслет. Срезав устройство с руки, женщина получила штраф, передает Ynet 2 марта.
Подробности в материале: Жительницу Израиля оштрафовали за снятие с руки «ковидного» браслета
Центральная избирательная комиссия Израиля во главе с судьей Верховного суда Узи Фогельманом 2 марта запретила трансляцию телепередачи Stand-Up Nation, в которой принимал участие премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Комиссия сочла, что в программе очень много шуток по политической повестке. Включая карантин, борьбу с ковидом и вакцинацию.
Читайте подробнее: ЦИК Израиля запретил показывать по ТВ юмористическое шоу с Нетаньяху
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первыми вакцинацию пройдут медицинские работники, люди в возрасте старше 80 лет, затем другие пожилые люди и лица, страдающие хроническими заболеваниями.
Читайте подробнее: Косово получит 100 тыс. вакцин от COVID-19 через COVAX
В лене Стокгольм только 2,5% взрослого населения прошли полную процедуру вакцинации от COVID-19. Это самый низкий показатель по сравнению с остальными двадцатью ленами Швеции. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте также: В Стокгольме от COVID-19 вакцинированы только 2,5% взрослого населения
Вакцинация населения Швеции от COVID-19 проводится крайне медленно. Однако, как только вакцина прибудет в регионы, местные власти готовы привить население в кратчайшие сроки. Об этом в эфире SVT заявила глава отдела здравоохранения и медицинской помощи Ассоциации органов регионального и областного управления Эмма Спак.
Читайте подробнее: Вакцинация от COVID-19 в Швеции проводится медленно — SVT
Паспорта вакцинации от COVID-19 появятся в Европейском союзе только через несколько месяцев и из-за этого в нынешнем году может быть сорван туристический сезон. Об этом 3 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС.
Подробности в материале: Паспорта вакцинации появятся в ЕС через несколько месяцев — Bloomberg
В качестве борьбы с пандемией греческое правительство введет меры, направленные на «контроль мобильности» населения, заявил государственный министр Йоргос Герапетритис. Он добавил, что сейчас страна «борется со временем», и призвал всех приложить большие совместные усилия для этой борьбы. Герапетритис считает доказательством эффективности системы ограничений тот факт, что Греция «не находится в ситуации, которая создает драматические условия, как это имеет место в других европейских странах, таких как Португалия, Великобритания или Нидерланды».
Об этом: В Греции анонсировали меры «контроля мобильности» граждан
Третья фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19 CoronaVac китайской компании SinoVac показала её эффективность на уровне 83,5%, сообщили в турецком Университете Хаджеттепе.
Подробности в материале: В Турции оценили эффективность китайской вакцины от COVID-19
С 7 марта в Израиле начинается третий этап снятия коронавирусных ограничений, на котором разрешено будет посещать заведения общепита. Однако дети до 16 лет не будут допускаться в закрытые помещения кафе. Связанные с этим неурядицы владельцы заведений будут решать сами, при том, что не у всех заведений есть зоны на открытом воздухе, и с фактором плохой погоды, от которой при нынешних правилах родители с детьми укрыться в кафе не смогут.
Подробности в материале: В Израиле новые правила посещения детьми кафе озадачили владельцев
По данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 6808 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 6808 случаев заражения коронавирусом
Посол Великобритании на Украине заявила, что индийская копия вакцины AstraZeneca идентична оригиналу.
Об этом: Посол Великобритании на Украине рассказала о качестве индийской вакцины
Применение на территории Венгрии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» и китайского препарата компании Sinopharm является оправданным, так как Евросоюз не смог вовремя обеспечить страну вакцинами, которые прошли сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом 3 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Bild.
Подробности в материале: Орбан рассказал, почему Венгрия стала использовать вакцину «Спутник V»
В Израиле выявлено 4265 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Почти половина новых заражений выявлена у жителей в возрасте до 19 лет.
Об этом: Аman: почти половина новых носителей коронавируса в Израиле — дети
Министерство образования Молдавии продлило каникулы для учеников школ из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Об этом пресс-служба министерства сообщила 2 марта.
Об этом: В Молдавии из-за коронавируса продлили каникулы для школьников
Решение правительства Греции о жестком локдауне было катастрофическим для здравоохранения, экономики и трудящихся страны, подчеркнула лидер оппозиционного движения KINAL Фотиния Геннимата. Политик добавила, что третья волна пандемии вышла из-под контроля.
Читайте подробнее: Греческий политик назвала жесткий локдаун катастрофой для страны
Израилю, возможно, придется ввести четвертый локдаун перед всеобщими выборами 23 марта, заявил координатор борьбы с коронавирусом профессор Нахман Аш 3 марта на радио 103FM.
Подробности в материале: В Израиле могут ввести четвертый локдаун
В связи с тем, что все большему количеству жителей Швеции предлагается вакцинироваться от COVID-19, в Полиции опасаются, что все большее число граждан попадется на удочку мошенников. Теперь отдел Полиции по борьбе с мошенничеством призывает пожилых людей быть осторожными. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Об этом: В Швеции опасаются роста случаев мошенничества из-за вакцинации от COVID-19
Ситуация вокруг коронавируса в Стокгольме продолжает ухудшаться. Сегодня, 3 марта, состоится пресс-конференция с участием представителей столичного депздрава, посвященная проблемам работы системы здравоохранения и следующему этапу вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте также: В Стокгольме ухудшается эпидемиологическая ситуация — SVT Nyheter
В столице Киргизии состоялась церемония передачи 15 санитарных машин марки «Нива», закупленных в рамках «Экстренного проекта по COVID-19» на деньги, выделенные Всемирным банком.
Читайте также: Киргизским медикам передали «Нивы», купленные на деньги Всемирного банка
В Индонезии исследуют близкие контакты двоих граждан, подвергшихся заражению «британским» штаммом коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: В Индонезии исследуют контакты заразившихся новым штаммом коронавируса
В феврале 2021 года в Южной Корее зафиксировали около 25 тыс. Нарушений карантинных правил. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.
Читайте подробнее: В Южной Корее за месяц зафиксировали 24,9 тыс. нарушений карантинных правил
В настоящее время коронавирусная инфекция без преувеличения свирепствует в Стокгольме, и число пациентов с COVID-19, которым требуется стационарное лечение, растет. Теперь власти Стокгольма открыто заявляют о начале в столичном лене Швеции третьей волны пандемии. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Об этом: В Стокгольме объявили о начале третьей волны пандемии
Европейский союз сбирается поддерживать Украину в вопросе получения ею вакцины от COVID-19. Об этом 3 марта сообщил Европейского совета Шарль Мишель в ходе совместного брифинга в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Подробности в материале: Евросоюз не оставит Украину без вакцины от COVID-19 — глава Евросовета
«Британская» мутация коронавируса SARS-CoV-2 обнаружена на острове Готланд — последнем лене Швеции, где данный штамм до последнее времени не был выявлен. Таким образом, мутировавший коронавирус распространился по всем регионам Швеции. Об этом со ссылкой на пресс-релиз администрации Готланда сообщила газета Aftonbladet.
Подробности в материале: «Британский» штамм коронавируса выявили во всех ленах Швеции
Вчера, 2 марта, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен провел свою первую длительную двустороннюю встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Встреча проводилась в формате видеоконференции и касалась нескольких важных вопросов для Швеции и ЕС. В центре внимания двух политиков была борьба с пандемией и вакцинация от COVID-19. Об этом 3 марта было сообщено на сайте правительства Швеции.
Читайте подробнее: Премьер-министр Швеции провел встречу с главой Еврокомиссии
Жители Грузии, недовольные срывом начала вакцинации от COVID-19 в стране, 3 марта вышли на акцию протеста к зданию правительства в Тбилиси. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».
Читайте также: В Тбилиси началась новая акция протеста
В парламенте Индонезии раскритиковали отсутствие надзора за гражданами, въезжающими и покидающими страну, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: В Индонезии раскритиковали свободный въезд в страну
Министерство здравоохранения Казахстана направило запрос в Российский фонд прямых инвестиций о снижении стоимости вакцины «Спутник V». Об этом 3 марта заявил заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов.
Читайте также: Казахстан рассчитывает на снижение стоимости вакцины «Спутник V»
Представители Южной Кореи и Израиля провели онлайн-конференцию на тему вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии Сеула.
Подробности в материале: Представители Южной Кореи и Израиля обсудили вакцинацию от COVID-19
Литва получила почти 330 тыс. доз вакцин от COVID-19, неиспользованными остаются 75 тыс. доз. Об этом 3 марта сообщил президент страны Гитанас Науседа.
Читайте также: Президент Литвы назвал число неиспользованных доз вакцины от COVID-19
В Эстонии после прививки от коронавируса умер 31-летний работник Спасательного департамента, сообщила 3 марта на пресс-конференции руководитель бюро надзора за безопасностью Лекарственного департамента Эстонии Майя Уускюла.
По ее словам, мужчина скончался через две недели после вакцинации препаратом AstraZeneca.
Читайте также: В Эстонии 31-летний спасатель умер после вакцинации препаратом AstraZeneca
После выявления британского и южноафриканского штаммов коронавируса в Словении 3 марта были зафиксированы первые случаи заражения нигерийским штаммом. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.
Читайте также: В Словении обнаружен нигерийский штамм коронавируса
Профессор Гётеборского университета Агнес Уолд, специализирующаяся на клинической бактериологии, рекомендовала шведским властям давать переболевшим COVID-19 только одну дозу вакцины, а не две. Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл инициативу профессора Уолд не поддержал и посоветовал не торопиться с выводами о целесообразности такого предложения. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте также: В Швеции призвали «как можно быстрее» вакцинировать жителей старше 70 лет
Правительство КНР может отправить вакцину от коронавируса в Киргизию уже в ближайшее время.
Читайте подробнее: Власти Киргизии просят у Китая вакцину от коронавируса
Темпы вакцинации против коронавируса на Украине пока «не очень быстрые», хотя вакцина в наличии есть, заявил президент страны Владимир Зеленский на брифинге 3 марта.
Читайте также: Зеленский признал, что вакцинация на Украине идёт «не очень быстро»
В Киргизии 51% домохозяйств понесли существенные потери доходов из-за коронавирусной инфекции.
Об этом: Половина домохозяйств Киргизии лишились доходов из-за пандемии
Польская биотехнологическая компания Mabion будет производить вакцину от COVID-19 по технологиям американской компании Novavax. Об этом 3 марта сообщил руководитель Польского фонда развития Павел Борис на странице в Twitter.
Читайте подробнее: В Польше намерены запустить производство вакцины от COVID-19
Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (Франция) Мойзе Кин не сыграет в матче чемпионата Франции с «Бордо» из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом 3 марта сообщается в микроблоге команды в Twitter.
Подробности в материале: Нападающий «ПСЖ» Кин заразился коронавирусом
Стойкий иммунитет появляется у тех, кто переболел штаммом 501Y. V2 коронавируса (южноафриканский), заявил 3 марта министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде, пояснив, что это доказано исследованиями.
Подробности в материале: Власти ЮАР заявили о стойком иммунитете от южноафриканского штамма
Монголия планирует вакцинировать всех совершеннолетних граждан, что составляет 60% населения, к началу июля 2021 года. Для этого потребуется 4 030 560 доз вакцины.
Читайте также: В Монголии от COVID привиты 11 тысяч человек
Палестине будет оказана помощь в вакцинации населения от коронавируса. Она получит вакцину от Чечни, закупленную по просьбе жителей региона. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, отметив, что в настоящее время закуплено уже 10 тыс. доз препарата.
Читайте также: Фонд Кадырова закупил вакцину от коронавируса для Палестины
После того как Государственное управление социальной защиты населения Швеции рекомендовало включить беременных женщин в группу риска по COVID-19, Ассоциация учителей Швеции потребовала от правительства, чтобы беременные женщины также получили право на финансовую компенсацию от государства, если они не в состоянии присутствовать на рабочем на работе из-за коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В Швеции потребовали компенсации на работе для беременных из-за пандемии
В настоящее время уже несколько стран в Европе меняют стратегии по вакцинации после принятия решения вводить только одну дозу людям, переболевшим COVID-19. Профессор Гётеборского университета Агнесс Уолд предложила то же самое делать в Швеции. Предложение коллеги поддержала профессор Гунилла Карлссон Хедестам из Каролинского университета. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Подробности в материале: Профессор поддержала идею давать переболевшим COVID-19 одну дозу вакцины
Для развития новорожденному ребенку критически важно наблюдать мимику окружающих его людей. Так он учится контакту с людьми, пониманию невербальных сигналов и самой речи. Как происходит это развитие у детей эпохи пандемии, которые практически с рождения видят вокруг себя закрытые масками лица, рассказала израильский специалист по развитию детей Эйнав Нойман в издании «Вести Израиль» 2 марта.
Читайте подробнее: Эксперт рассказала о влиянии масочного режима на развитие младенцев
По данным на3 марта, в Италии умерли 98 635человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на347 (днем ранее— на 343).
Число подтвержденных носителей выросло на20 884(днем ранее — на17 083).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 976 274 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражен 437 421человек — на6425 больше, чем днем ранее.
Читайте также: Коронавирус в Италии: вновь более 20 тысяч выявленных случаев за день
Если правительство Италии утвердит новые правила в отношении «красных зон», то число школьников и студентов на дистанционном обучении вырастет вдвое, до 6 миллионов человек, такие данные опубликованы в профильном экспертном издании Tuttoscuola 3 марта.
Согласно новым правилам, которые могут быть утверждены правительством, регион будет объявляться «красной зоной» и очное обучение будет приостанавливаться, если число зараженных коронавирусом превышает 250 на сто тысяч населения.
Подробности в материале: Число «дистанцированных» учащихся Италии вырастет до 6 миллионов
Правительство Италии не намерено полностью закрывать школы из-за пандемии коронавируса, заявил 3 марта новый министр образования Патрицио Бьянки.Дистанционное обучение — метод, который следует использовать только «в экстремальных ситуациях», но как раз сейчас положение дел именно таково, добавил министр.
Об этом: Власти Италии обещают не закрывать школы из-за пандемии
Для начала производства на территории Италии собственной вакцины от коронавируса понадобится от 4 до 6 месяцев, с таким заявлением выступили ученые и представители фармкомпаний на встрече с руководителями министерства экономического развития страны.
Ранее итальянские министры отмечали, что создание собственной вакцины — лучший способ справиться с эпидемией. Сейчас вакцину Pfizer и AstraZeneca Италия получает с опозданием и не в тех объемах, что были согласованы, это создает угрозу срыва общенациональной прививочной кампании. Кроме того, есть вопросы и к качеству этих вакцин.
Читайте также: Фармацевты Италии попросили полгода на создание COVID-вакцины
С 8 марта 2021 года все прибывающие на остров Сардиния должны будут сдавать экспресс-тест на коронавирус, заявил глава региона Кристиан Солинас.
Потратить несколько минут личного времени — не самая большая цена за то, чтобы внести свой вклад в эпидемиологическую безопасность острова, сказал он.
Сейчас Сардиния — наиболее благополучный с эпидемиологической точки зрения регион Италии, число заражений невелико и снижается.
Подробности в материале: Всех прибывающих на Сардинию проверят экспресс-тестами на COVID-19
Учитель средней школы итальянской Брешии 3 марта вызвал «в режим оффлайн» нескольких своих учеников, не слишком активно участвовавших в дистанционных занятиях, передают местные СМИ.
Вместе с учащимися, однако, в школу пришли карабинеры: как выяснилось, вследствие появления в классе «лишних» школьников оказались нарушены утвержденные нормы по предельному числу учеников.
Родителям учащихся были сделаны предупреждения о необходимости лучше следить за «дистанционным» прилежанием детей.
Читайте также: В Италии учитель вызвал учеников на занятия оффлайн: пришли карабинеры
В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 3 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 2 532 образцов в крае выявили 568 носителей коронавируса, из них 285 — в Приштине. Уже неделю отмечается рост числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса, однако в этот раз рост можно назвать галопирующим — днем ранее было выявлено только 488 носителей.
Читайте подробнее: Эпидемия COVID-19 в Косово вновь набирает обороты
По данным за февраль 2021 года, 54% всех зафиксированных в Италии случаев коронавируса относятся к его британскому штамму, сообщили в национальном Высшем институте здравоохранения.В остальном фиксируется преимущественно «классический» штамм, а третье место занимает бразильский вариант вируса (4,3% всех случаев).
Читайте также: Британский штамм коронавируса стал основным в Италии
Как только Болонья станет «красной зоной» (с точки зрения эпидемиологической ситуации), в городе вступит в силу запрет на продажу алкоголя, заявил мэр города Вирджинио Мерола.
Столько кардинальная мера нужна для предотвращения так называемых «гуляний» (преимущественно молодежных) на улицах и площадях, которые, по мнению итальянских экспертов, и являются в последние месяцы основной причиной распространения вируса, пояснил Мерола.
По всей видимости, мэр Болоньи подразумевал ограничение продажи алкогольных напитков в барах и клубах, а не тотальный запрет, полагают наблюдатели.
Читайте подробнее: Мэр Болоньи хочет победить коронавирус запретом алкоголя
Возможно, французы смогут вернуться к «более нормальной» жизни уже в апреле. Об этом 3 марта заявил пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь.
Читайте также: Французы смогут вернуться к «более нормальной» жизни в середине апреля
100 тысяч украинцев уже записались в «лист ожидания» вакцинации от COVID-19, сообщил вечером 3 марта вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Читайте также: В очередь на вакцинацию записались 100 тыс. украинцев
Подтвержденные случаи заражения с начала пандемии в Греции составили в общей сложности 197 279. В общей сложности 431 пациент находится на ИВЛ по всей стране, из них 69,9% — мужчины. Средний возраст всех пациентов отделения интенсивной терапии составляет 68 лет. 84,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.
Об этом: В Греции зафиксирован новый «рекорд» по заражениям коронавирусом
Партия численностью 30 000 доз китайской вакцины Sinopharm прибыла в Черногорию.
Читайте подробнее: В Черногорию доставили партию вакцин Sinopharm
В министерстве здравоохранения Северной Македонии 3 марта сообщили о том, что за сутки в результате обследования 3312 человек в стране выявили 807 носителей коронавируса. Еще 314 человек выздоровели.
Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 807 носителей коронавируса
Вакцинация в домах престарелых Франции скоро закончится, и некоторые учреждения уже ослабили ограничительные меры. Об этом 3 марта сообщает Le Parisien.
Читайте также: Вакцинированные в домах престарелых Франции: «У нас ощущение, что мы живем»
Премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил отдать России украинское Закарпатье в обмен на вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в эфире Radio Expres, сообщили 3 марта украинские и словацкие СМИ.
Читайте также: Словакия «отдала» России украинское Закарпатье в обмен на вакцины
В настоящее время вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca не рекомендуется людям старше 65 лет. Однако несколько исследований показывают, что вакцина столь же эффективна для людей в этой возрастной группе, как и вакцина Pfizer/Biontech. По словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, Агентство общественного здравоохранения может пересмотреть рекомендацию по применению вакцины для данной возрастной группы. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Об этом: В Швеции могут рекомендовать вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет
В мире за сутки зафиксирован 348 281 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё 6630 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено почти 350 тысяч носителей SARS-CoV-2
За прошедшие сутки в стране умер 21 пациент с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 35 742 человека (в 4,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 23 219 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 606 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Читайте также: В Албании за сутки выявили 851 носителя коронавируса
Десять видов вакцин против коронавирусной инфекции, включая российский препарат «Спутник V» одобрили для применения на территории Молдавии власти страны. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе молдавского минздрава.
Читайте подробнее: Власти Молдавии одобрили вакцину «Спутник V»
Решение ужесточить карантинные меры, действующие в бразильском штате Сан-Паулу, приняли власти региона из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил 3 марта на брифинге губернатор штата Жоау Дориа.
Он отметил, что за истекшие сутки в Бразилии был зарегистрирован максимальный уровень смертей среди пациентов с COVID-19. В связи с этим с 6 марта по 19 марта в регионе вводится максимальный (красный) уровень опасности.
Подробности в материале: В бразильском штате Сан-Паулу ужесточат карантин
Очевидно, что пока ни Россия (у которой Северная Македония заказала 100 тысяч доз вакцины), ни Китай не готовы дать македонскому правительству обещаний относительно даты поступления вакцин. Все, что есть в распоряжении македонского минздрава — 8 тысяч доз вакцины, предоставленные правительством Сербии, которые используются для вакцинации медицинского персонала.
Читайте подробнее: Китай вернул Северной Македонии предоплату за вакцины от коронавируса
Действие карантинного режима, введенного в Германии из-за распространения коронавирусной инфекции, продлено до 28 марта. Об этом 3 марта объявила немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: Карантин в Германии продлили до конца марта
В Литве общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 200 тыс., сообщает пресс-служба литовского минздрава.
Подробности в материале: В Литве число зараженных коронавирусом превысило 200 тыс
Количество летальных исходов при заболевании COVID-19, зарегистрированных за последние сутки в Бразилии, составило 1910, что является рекордным с начала наблюдений. Об этом 3 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.
Читайте также: В Бразилии зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от COVID-19
Американские медики впервые выявили пациентов, в организмах которых следы коронавируса сохранялись в течение более полугода. Об этом говорится в статье на портале препринтов материалов в области медицинских исследований medRxiv.
Читайте также: В США выявили случаи «вечного» заражения коронавирусом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране выявлены случаи заражения бразильским штаммом коронавируса. Об этом он сказал 3 марта в ходе выступления, которое транслировалось на странице президента в социальной сети Twitter.
Об этом: В Венесуэле обнаружили бразильский штамм SARS-CoV-2
Проявлением «неандертальского мышления» является решение отменить масочный режим в американских штатах Техас и Миссисипи, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: Байден осудил отмену масочного режима в Техасе и Миссисипи
Новые меры, ужесточающие действующий из-за коронавируса карантин в Греции, вводят власти страны. Об этом заявил заместитель греческого министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас 3 марта на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Власти Греции решили ужесточить карантин
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 424 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом: В Южной Корее вновь выявили более 400 носителей коронавируса за сутки
Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции в Японии может быть продлен еще на две недели в ближайшее время, заявил глава японского правительства Ёсихидэ Суга, передает телеканал NHK.
Во Вьетнаме за минувшие сутки выявили семь случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.
Подробности в материале: Во Вьетнаме за сутки выявили семь носителей коронавируса
В Евросоюзе затягивается процесс согласования «ковид-паспортов». Из-за этого в 2021 году может вновь сорваться туристический сезон.
Сейчас Европейская комиссия работает над созданием единой цифровой платформы, в которой фиксировалось бы состояние здоровья путешественников. В эту систему должна вноситься информация о тех людях, которые уже переболели COVID-19 или вакцинировались. Однако среди национальных делегаций в Брюсселе распространили сообщение о том, что только техническая работа над этой цифровой платформой займет еще три-четыре месяца.
Цитата из канала «Экономика».
В Италии обнаружили новый, «нигерийский» штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам. Речь идет о редком варианте, который в настоящий момент распространяется преимущественно в Африке, а именно в Нигерии.
В Бразилии зафиксирован максимум смертей от COVID-19 за сутки — 1641. Число смертей от коронавируса за неделю — 8832 — стало максимальным с начала эпидемии в стране.
Напомним, заболеваемость коронавирусом в мире выросла за неделю на 7%, заявили в ВОЗ. С 22 по 28 февраля было зарегистрировано более 2,6 млн новых случаев. Особенно заметным рост был в Восточном Средиземноморье, Европе, Юго-Восточной Азии.
Президент США Джо Байден обвинил губернаторов Техаса и Миссисипи в «неандертальском мышлении» после того, как они решили отменить масочный режим и ряд других ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 3 марта сообщает Associated Press.
Читайте также: Байден осудил губернаторов Техаса и Миссисипи за отмену масочного режима
Власти ФРГ договорились начать смягчать ограничения с 8 марта в регионах с низкой заболеваемостью коронавирусом, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Первая партия вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer прибыла в Перу. Об этом 4 марта сообщает радио RPP.
Об этом: В Перу доставили первую партию вакцины от COVID-19 компании Pfizer
Коронавирус нового типа «продемонстрировал высокое предпочтение к антигенам второй группы крови, находящимся на клетках эпителия дыхательных путей», говорится в докладе американских учёных из штата Массачусетс.
Читайте также: Учёные назвали группу крови, наиболее уязвимую перед COVID-19
«Албания должна рассчитывать на поддержку Евросоюза в восстановлении после землетрясений и в деле борьбы с пандемией. Я надеюсь, что скоро посещу Албанию», — заявила фон дер Ляйен.
Читайте также: Глава Еврокомиссии готовится посетить Албанию
Учёные из американского Университета Южной Калифорнии обнаружили, что в организмах трёх страдающих от лейкемии пациентов следы вируса сохранялись более полугода. Результаты исследования опубликовал портал medRxiv.
Подробности в материале: В организме больных лейкемией SARS-CoV-2 может оставаться более полугода
Правительство Индонезии объявило, что 1 076 409 медицинских работников в стране сделали повторную прививку от коронавируса, сообщает Kompas.
Читайте также: Первую прививку от коронавируса в Индонезии сделали более 2,1 млн медиков
Власти ФРГ начнут смягчать с 8 марта веденные на территории страны ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 4 марта сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после совещания с главами регионов по коронавирусу.
Об этом: В Германии начнут смягчать связанные с пандемией ограничения с 8 марта
Правительство Грузии договорилось о поставке 1 млн доз вакцины от COVID-19, произведенной американской компанией Novavax. Об этом 3 марта рассказал в эфире телеканала «Рустави 2» генеральный директор Центра инфекционных патологий и СПИДа, иммунолог Тенгиз Церцвадзе.
Читайте также: В Грузию в июне доставят 1 млн доз вакцины от Novavax — иммунолог
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 71,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает минздрав страны.
Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 71,7 тыс. носителей коронавируса
47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 3 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Об этом: В Абхазии за сутки выявили более 40 носителей коронавируса
3 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 86 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 60 353. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 86 человек
Правительство Индонезии намерено привить от коронавируса 447 тысяч военнослужащих к апрелю 2021 года, сообщает Kompas.
Об этом: В Индонезии привьют от коронавируса 447 тысяч военнослужащих
В США за последние сутки заражение коронавирусной инфекцией было выявлено ещё у более чем 55 тыс. человек, сообщает 3 марта университет Джонса Хопкинса.
Читайте также: В США за сутки выявлено свыше 55 тыс. новых случаев коронавируса
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Читайте также: В ВС Южной Кореи выявили пятерых носителей коронавируса
В Молдавии выявили подтвержденные случаи заражения британской разновидностью коронавируса. Об этом 3 марта сообщил в телевизионном интервью исполняющий обязанности премьер-министра страны Аурелиу Чокой.
Подробности в материале: В Молдавии выявили «британский» штамм коронавируса
В южнокорейском Тэджоне зафиксировали ещё один случай гибели пациента после вакцинации от OVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов здравоохранения города.
Читайте подробнее: В Южной Корее после вакцинации от COVID-19 скончался ещё один человек
Индийский президент Рам Натх Ковинд прошел вакцинацию от COVID-19, получив первую дозу такого препарата в армейском госпитале в Нью-Дели. Об этом 4 марта сообщает газета The Times of India.
Читайте также: Президент Индии прошел вакцинацию от COVID-19
За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 11 912 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Читайте также: В Германии за сутки выявили почти 12 тыс. носителей SARS-CoV-2
В настоящее время на территории Великобритании 20,7 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19. Об этом 4 марта сообщает Sky News.
Об этом: В Британии первую дозу вакцины от COVID-19 получили почти 21 млн человек
В Молдавии в течение суток 3 марта выявили 1550 случаев заражения коронавирусом в ходе 4548 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 1500 носителей коронавируса
Тенденция к росту числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Польше носит устойчивый характер — последние цифры приближаются к пику второй волны пандемии. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 3 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции в Гданьске.
Подробности в материале: Глава минздрава Польши сообщил о тяжелой эпидемиологической ситуации
За всё время пандемии выявлено более 115,1 млн случаев инфицирования, свыше 2,5 млн человек скончались, ещё 65,1 млн выздоровели, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
В Германии продлили карантин до 28 марта. Однако власти ФРГ договорились начать смягчать ограничения с 8 марта в регионах с низкой заболеваемостью. Там могут открыть магазины, музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады.
Американские врачи заявили о первых случаях «вечного» заболевания: три пациента, страдающие лейкемией, не могли вылечиться от коронавируса более полугода. Речь идёт о молодом человеке, мальчике и девочке дошкольного возраста.
Консультативный комитет в области вакцинации Молдавии одобрил использование «Спутника V».
На Украине количество заражений коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки подскочило почти на 3 тыс. человек. Около 200 пациентов скончались от осложнений болезни.
Читайте также: На Украине за сутки выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом
Депутат парламента Молдавии от «Партии социалистов», вице-председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко призвал не препятствовать ввозу в страну российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». С таким заявлением, как сообщает пресс-служба партии, депутат 3 марта выступил на брифинге.
Подробности в материале: Депутат Молдавии: дискредитация вакцины «Спутник V» — это ненормально
Во многих итальянских городах, в том числе в Риме, Милане и Неаполе, а также в южной области Калабрия (после смерти губернатора) будут перенесены на осень выборы в органы местной власти. Об этом 4 марта сообщает газета La Repubblica.
Подробности в материале: В Италии из-за пандемии местные выборы перенесут на осень
В Грузии в течение последних суток в ходе 10 678 исследований на SARS-CoV-2 выявили 133 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 4 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 130 носителей коронавируса
В 2020 году валовый национальный доход (ВНД) на душу населения Южной Кореи составил $31 755, что на 1,1% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Подробности в материале: В Южной Корее снизились реальные денежные доходы населения
Министерство здравоохранения Испании предлагает закрыть границы между автономными сообществами, ограничить общественные собрания до шести человек и запретить шествия и другие массовые мероприятия. Об этом пишет испанское издание La Razón.
Министерство здравоохранения выступает против того, чтобы во время Страстной недели люди свободно передвигались между автономными сообществами. Негативный опыт Рождества, инфекционность новых штаммов коронавируса и высокая загруженность отделений интенсивной терапии, несмотря на сокращение числа инфекций — всё это побудило принять решение Межтерриториальному совету, высшему координирующему органу в области здравоохранения, о введении ограничений.
Читайте также: В Испании запретят поездки на Пасху и введут комендантский час с 22:00
На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
Подробности в материале: На базах США в Южной Корее выявили трёх носителей коронавируса
Власти Италии приняли решение прививать переболевших COVID-19 одной дозой вакцин, рассчитанных на две инъекции.
Подробности в материале: В Италии переболевших COVID-19 начнут прививать одной дозой вакцины
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе за шутку словацкого премьер-министра Игора Матовича о том, что Братислава отдаст украинское Закарпатье за российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Он написал об этом 4 марта на своей странице в соцсети Facebook.
Подробности в материале: В МИД Словакии извинились за шутку о передаче части Украины за «Спутник V»
На Украине подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2.
В ходе 1030 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 243 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 240 случаев заражения коронавирусом
Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников согласен с утверждением, что коронавирусная инфекция течёт по миру волнами. Вместе с тем в своём телеграм-канале он также отметил: SARS-CoV-2 в очередной раз показал свою непредсказуемость.
«У нас сложилось представление, что коронавирусная инфекция течёт по миру волнами. Что, собственно, так и есть. Только волна не ушла полностью в ноль, обнажив песок. После шока первой волны казалось — ну все, закончилось, хотя какое-то количество людей продолжали заболевать. Осенний всплеск прогнозировался, но все надеялись, что-то будет меньше первого. Получилось наоборот. Хотя при этом процент смертности даже уменьшился, но в абсолютных цифрах все выглядит иначе.
А вот дальше коронавирус повел себя, как сезонная инфекция. После большого всплеска инфекция откатилась, но не более чем наполовину, и во многих странах застыла на ровном плато. Примерно как грипп, которым в Северном полушарии регулярно болеют с ноября по март включительно. Только вместо всплесков — достаточно ровная прямая. Сам факт отсутствия спада инфицированных и относительно устойчивое ежедневное количество заболевших во многих странах стали называть «Третьей волной»…
Подробности в материале: Доктор Мясников рассказал о непредсказуемости коронавируса
Правительство Южной Кореи окажет продовольственную помощь шести странам, пострадавшим от пандемии коронавируса в большей степени. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.
Читайте подробнее: Южная Корея окажет продовольственную помощь шести странам
После получения первой дозы вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer у медработника из Австралии развилась сильная анафилактическая реакция, и он оказался в реанимации. Об этом 4 марта сообщает телеканал 9News.
Читайте подробнее: Медработник в Австралии попал в реанимацию после прививки от COVID-19
Группа из 44 тысяч добровольцев с 4 марта будет участвовать в клинических испытаниях кубинской вакцины Sovereign 02 против COVID-19, которая вступает в третью фазу клинических исследований. Об этом сообщает Prensa Latina.
Читайте подробнее: На Кубе началась третья фаза испытаний вакцины Sovereign 02
В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что сотни тысяч паломников включены в программу вакцинации от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» одобрена для экстренного применения в Шри-Ланке. Об этом 4 марта рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна Джаясумана, его слова приводит Daily Mirror.
Читайте также: Власти Шри-Ланки одобрили российскую вакцину «Спутник V»
Жёсткие антиковидне меры в КНДР нарушают права человека и усугубляют экономический кризис. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление специального докладчика ООН по правам человека в Северной Корее Томас Оджеа Кинтана.
Читайте также: Антиковидные меры в КНДР усугубляют экономический кризис — ООН
В Приднестровье первая партия вакцины от COVID-19 должна поступить на следующей неделе. Об этом 4 марта сообщил глава республики Вадим Красносельский в своём Telegram-канале.
Читайте подробнее: Первая партия вакцины от COVID-19 поступит в Приднестровье — Красносельский
Власти Аргентины сегодня призывают сохранять бдительность после обнаружения в стране опасных штаммов SARS-CoV-2, выявленных в Великобритании и в бразильских городах Манаус и Рио-де-Жанейро. Об этом пишет Prensa Latina.
Из 626 проб штамма коронавируса, вызывающего COVID-19 и распространенного в Великобритании, в стране было выявлено четыре случая, в то время как у двух человек был положительный результат штамма, обнаруженного в Манаусе, и у 43 человек нашли мутацию, совместимую с мутацией в Рио.
Читайте подробнее: Аргентина предупредила об опасных штаммах коронавируса в стране
Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V». Это решение принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведет оценку соответствия препата установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству, сообщили в РФПИ.
Ряд государств ЕС уже одобрили применение «Спутника V», не дожидаясь регистрации препарата со стороны EMA.
Цитата RT.
Комитет по лекарственным средствам для медприменения Евроагентства лекарственных средств начал экспертизу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
«РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)», — говорится в сообщении.
Разглашение стоимости закупки вакцины от COVID-19 может спровоцировать разрыв контракта с производителем препарата. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.
Читайте также: В минздраве Украины рассказали, почему цена на вакцины от COVID-19 — секрет
Министр здравоохранения Индонезии Буди Садикин стремится к тому, чтобы программа вакцинации против коронавируса в стране заняла один год, сообщает Kompas.
Об этом: Власти Индонезии планируют за год привить от коронавируса 185 млн жителей
Власти Дубая (ОЭА) до середины апреля продлили ограничения из-за угрозы распространения коронавируса на территории страны.
В вопросе удовлетворения спроса на отечественные вакцины Россия в первую очередь делает ставку на внутренний спрос, и во вторую — на спрос других стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, это помощь в условиях всемирного дефицита вакцин. Безусловно, Россия делает все возможное, чтобы, в первую очередь, удовлетворить потребности своих собственных граждан, и во вторую очередь, удовлетворить многочисленные заявки других государств», — сказал Песков.
Об этом: Песков: поставка российских вакцин — не гуманитарная помощь
В Южной Корее зафиксировали ещё два случая гибели пациентов после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой представителей органов здравоохранения.
Читайте подробнее: В Южной Корее расчёт число случаев гибели пациентов после вакцинации
Военнослужащие черногорской армии установили блокпосты на площади Независимости в Подгорице для контроля за соблюдением мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, сообщает портал cdm.
Читайте подробнее: В Черногории соблюдение санитарных мер контролируют военные
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа выявили 7264 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Подробности в материале: Коронавирусом в Индонезии переболели 1,1 млн человек
Премьер-министр Украины сообщил о начале третьей волны коронавируса в стране.
В целевой группе по борьбе с COVID-19 в Индонезии заявили, что вакцина от коронавируса, произведенная китайской компанией Sinovac, эффективна против «британского» штамма, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: В Индонезии оценили эффективность китайской вакцины против нового штамма
На данный момент, согласно последним правительственным данным, в Сербии вакцинировано от коронавируса 1 530 671 человек.
Читайте также: В Сербии вакцинировали полтора миллиона человек
Процедура госзакупок в Молдавии замедляет процесс поставок вакцины от COVID-19 в республику. Об этом в интервью на телеканале Jurnal TV заявил исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой.
Об этом: В Молдавии призвали ускорить процедуру закупки вакцины от COVID-19
Меркель продлевает карантин в ФРГ до 28 марта, но находится под значительным давлением, поскольку из регионов звучат всё более активные призывы к смягчению ограничений, пишет Der Standard.
При этом газета отмечает, что канцлер, возможно, согласится на ряд смягчений ещё до 28 марта.
Глава правительства Украины объявил о начале третьей волны COVID-19 в стране.
Читайте также: Премьер-министр Украины не исключил введения нового локдауна
Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел встречу с послом Новой Зеландии в Южной Корее Филлипом Тернером, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений и ситуацию в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой представителей внешнеполитического ведомства страны.
Об этом: Представители Южной Кореи и Новой Зеландии обсудили вопросы сотрудничества
Слова премьер-министра Словакии Игора Матовича о том, что он расплатится за поставки российской вакцины «Спутник V» Закарпатьем, являются не более чем шуткой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков не стал комментировать шутку премьер-министра Словакии о Закарпатье
Властям Польши не следует закупать китайские вакцины от COVID-19, несмотря на то, что такие планы существуют. Об этом, как передает Dziennik, заявил 3 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в рамках пресс-конференции.
«Безопасность вакцины — это приоритет. И мы пока так и не получили достоверных результатов исследований, которые доказывали бы безопасность и эффективность китайских вакцин от COVID-19. Поэтому наше министерство выступает против такого шага и рекомендует президенту и правительству от него воздержаться», — подчеркнул Недзельский.
Об этом: Минздрав Польши выступил против приобретения китайских вакцин от COVID-19
Решение о запрете из-за пандемии коронавирусной инфекции всех связанных с Международным женским днем митингов в Мадриде и расположенных рядом районах приняли местные власти. Об этом 4 марта сообщил на пресс-конференции глава представительства правительства Испании в сообществе Мадрид (куда входит и столица, и область) Хосе Мануэль Франко.
Об этом: В Мадриде из-за пандемии запретили все связанные с 8 марта митинги
В правительстве Украины рассказали, почему в стране не разрабатывается своя вакцина от COVID-19
Читайте также: Украина не разрабатывает свою вакцину от COVID-19 — Шмыгаль
За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 64,6 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте подробнее: В США за сутки выявили свыше 64,6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Вопрос о включении российской вакцины «Спутник V» в европейский портфель вакцин в настоящее время не стоит на повестке дня в странах — членах Европейского союза. Об этом 4 марта заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.
Читайте подробнее: В ЕС не исключают добавления «Спутника V» в общеевропейский портфель вакцин
В Малайзии заявили, что лишь 1 909 585 жителей страны из 33 миллионов зарегистрировались для прохождения вакцинации от коронавируса, сообщает Antara.
Подробности в материале: Более 1,9 млн жителей Малайзии зарегистрировались в программе вакцинации
За истекшие 24 часа на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) было выявлено 188 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает минздрав ДНР.
Об этом: В ДНР за сутки выявили 188 новых носителей коронавируса
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль пообещал публично вакцинироваться от COVID-19 вслед за министром здравоохранением и президентом страны.
Об этом: На Украине намерены вакцинировать от COVID-19 до конца года 10 млн человек
В Тегеран из Москвы отправили авиационным рейсом третью партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 4 марта сообщил посол Ирана в России Казем Джалали, его слова приводит агентство ISNA.
Об этом: В Тегеран отправили третью партию российской вакцины «Спутник V»
Начало процедуры экспертизы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA) — это очень долгожданное событие. Об этом 4 марта в ходе брифинга заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Об этом: В ВОЗ приветствовали начало экспертизы «Спутника V» в ЕС
По состоянию на 4 марта 2021 года от коронавируса в Индонезии привились 2 286 123 жителя, что составляет 5,67% от цели правительства, сообщает Detik.
Подробности в материале: Прививку от коронавируса сделали 2,2 млн жителей Индонезии
В Израиле официально подтверждено еще 4134 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее этот показатель составлял 4265, а 2 марта — 4624, сообщает министерство здравоохранения 4 марта.
Подробности в материале: В Израиле выявлены еще 4134 заражённых коронавирусом
Международный союз конькобежцев (ISU) отменил конгресс организации в Пхукете (Таиланд) в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба ISU.
Читайте подробнее: Конгресс ISU в Пхукете отменен из-за коронавируса
Генконсул Франции в Екатеринбурге сделал прививку российской вакциной «Спутник V».
По данным РФПИ, Шри-Ланка стала 43-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».
В настоящее время решений в Польше по поводу ужесточения социальных и экономических ограничения не принято. Об этом, как передает Polskie Radio 24, заявил 3 марта пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер во время пресс-конференции.
Однако, по его словам, из-за наступления третьей волны пандемии это может произойти уже на следующей неделе.
Читайте подробнее: В Польше могут ужесточить социальные и экономические ограничения
Компания AstraZeneca перенесла сроки поставок вакцин от COVID-19 в Польшу. Об этом 4 марта председатель Государственного агентства стратегических резервов Польши Михал Кучмеровский сообщил журналистам Polskie Radio 24.
Об этом: В Польше отреагировали на срыв поставок вакцин от COVID-19
Оппозиционные партии в Риксдаге требуют от правительства Швеции начала закупок вакцины от COVID-19 вне рамочного соглашения ЕС. Однако требование отклонено министром здравоохранения и социальных дел Леной Халленгрен. Об этом она заявила в эфире телеканала SVT Nyheter.
Подробности в материале: Министр здравоохранения Швеции отвергла идею закупать вакцину вне рамок ЕС
Международный союз велосипедистов (UCI) призвал участник