Страны продолжают борьбу с пандемией коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрировано уже почти 115 млн подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. 1 марта 2021 года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что впервые за семь недель в мире зафиксировано увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом. Большие надежды возлагаются на вакцинацию, однако здесь не обходится без проблем. Например, в Италии обе прививки от COVID-19 получили менее 3% граждан страны, вакцины не хватает. Подробности о ситуации с коронавирусом в мире — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

11:31 03.03.2021 2 марта стало известно, что власти целого ряда регионов Италии не могут начать кампанию вакцинации от коронавируса в соответствии с ранее утвержденными планами. Читайте также: В регионах Италии прививочная кампания хромает на обе ноги

11:38 03.03.2021 Глава правительства германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф полагает, что Берлину следует вести собственные переговоры с РФ об антикоронавирусной вакцине «Спутник V». Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke. Хазелофф привёл в пример Венгрию, которая зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V», пока не одобренную в ЕС. Читайте подробнее: Премьер Саксонии-Анхальт призвал Берлин к переговорам по «Спутнику V»

11:42 03.03.2021 У президента Украины Владимира Зеленского после прохождения им вакцинации от COVID-19 хорошее самочувствие. Об этом 3 марта рассказала украинский министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина». Читайте подробнее: На Украине рассказали о состоянии прошедшего вакцинацию Зеленского

11:50 03.03.2021 Пожилая женщина в маске и перчатках. Цюрих. (сс) Silvision

11:56 03.03.2021 Для Грузии было ошибкой отказаться от приобретения вакцины от COVID-19 китайского производства. Об этом заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний Грузии, эпидемиолог Паата Имнадзе в эфире телеканала Formula News. Читайте подробнее: Эпидемиолог в Грузии отреагировал на срыв поставок вакцины от COVID-19

12:12 03.03.2021 В качестве замены карантину в специальном отеле жительница Израиля выбрала специальный электронный браслет. Срезав устройство с руки, женщина получила штраф, передает Ynet 2 марта. Подробности в материале: Жительницу Израиля оштрафовали за снятие с руки «ковидного» браслета

12:25 03.03.2021 Центральная избирательная комиссия Израиля во главе с судьей Верховного суда Узи Фогельманом 2 марта запретила трансляцию телепередачи Stand-Up Nation, в которой принимал участие премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Комиссия сочла, что в программе очень много шуток по политической повестке. Включая карантин, борьбу с ковидом и вакцинацию. Читайте подробнее: ЦИК Израиля запретил показывать по ТВ юмористическое шоу с Нетаньяху

12:34 03.03.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первыми вакцинацию пройдут медицинские работники, люди в возрасте старше 80 лет, затем другие пожилые люди и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Читайте подробнее: Косово получит 100 тыс. вакцин от COVID-19 через COVAX

12:36 03.03.2021 В лене Стокгольм только 2,5% взрослого населения прошли полную процедуру вакцинации от COVID-19. Это самый низкий показатель по сравнению с остальными двадцатью ленами Швеции. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Стокгольме от COVID-19 вакцинированы только 2,5% взрослого населения

12:58 03.03.2021 Вакцинация населения Швеции от COVID-19 проводится крайне медленно. Однако, как только вакцина прибудет в регионы, местные власти готовы привить население в кратчайшие сроки. Об этом в эфире SVT заявила глава отдела здравоохранения и медицинской помощи Ассоциации органов регионального и областного управления Эмма Спак. Читайте подробнее: Вакцинация от COVID-19 в Швеции проводится медленно — SVT

13:23 03.03.2021 Дезинфекция на стойке регистрации в аэропорту. (сс) DeltaNewsHub

13:32 03.03.2021 Паспорта вакцинации от COVID-19 появятся в Европейском союзе только через несколько месяцев и из-за этого в нынешнем году может быть сорван туристический сезон. Об этом 3 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС. Подробности в материале: Паспорта вакцинации появятся в ЕС через несколько месяцев — Bloomberg

13:40 03.03.2021 В качестве борьбы с пандемией греческое правительство введет меры, направленные на «контроль мобильности» населения, заявил государственный министр Йоргос Герапетритис. Он добавил, что сейчас страна «борется со временем», и призвал всех приложить большие совместные усилия для этой борьбы. Герапетритис считает доказательством эффективности системы ограничений тот факт, что Греция «не находится в ситуации, которая создает драматические условия, как это имеет место в других европейских странах, таких как Португалия, Великобритания или Нидерланды». Об этом: В Греции анонсировали меры «контроля мобильности» граждан

13:46 03.03.2021 Третья фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19 CoronaVac китайской компании SinoVac показала её эффективность на уровне 83,5%, сообщили в турецком Университете Хаджеттепе. Подробности в материале: В Турции оценили эффективность китайской вакцины от COVID-19

13:49 03.03.2021 С 7 марта в Израиле начинается третий этап снятия коронавирусных ограничений, на котором разрешено будет посещать заведения общепита. Однако дети до 16 лет не будут допускаться в закрытые помещения кафе. Связанные с этим неурядицы владельцы заведений будут решать сами, при том, что не у всех заведений есть зоны на открытом воздухе, и с фактором плохой погоды, от которой при нынешних правилах родители с детьми укрыться в кафе не смогут. Подробности в материале: В Израиле новые правила посещения детьми кафе озадачили владельцев

13:51 03.03.2021 По данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 6808 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 6808 случаев заражения коронавирусом

13:59 03.03.2021 Посол Великобритании на Украине заявила, что индийская копия вакцины AstraZeneca идентична оригиналу. Об этом: Посол Великобритании на Украине рассказала о качестве индийской вакцины

14:03 03.03.2021 Применение на территории Венгрии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» и китайского препарата компании Sinopharm является оправданным, так как Евросоюз не смог вовремя обеспечить страну вакцинами, которые прошли сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом 3 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Bild. Подробности в материале: Орбан рассказал, почему Венгрия стала использовать вакцину «Спутник V»

14:08 03.03.2021 В Израиле выявлено 4265 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Почти половина новых заражений выявлена у жителей в возрасте до 19 лет. Об этом: Аman: почти половина новых носителей коронавируса в Израиле — дети

14:16 03.03.2021 Министерство образования Молдавии продлило каникулы для учеников школ из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Об этом пресс-служба министерства сообщила 2 марта. Об этом: В Молдавии из-за коронавируса продлили каникулы для школьников

14:20 03.03.2021 Решение правительства Греции о жестком локдауне было катастрофическим для здравоохранения, экономики и трудящихся страны, подчеркнула лидер оппозиционного движения KINAL Фотиния Геннимата. Политик добавила, что третья волна пандемии вышла из-под контроля. Читайте подробнее: Греческий политик назвала жесткий локдаун катастрофой для страны

14:30 03.03.2021 Израилю, возможно, придется ввести четвертый локдаун перед всеобщими выборами 23 марта, заявил координатор борьбы с коронавирусом профессор Нахман Аш 3 марта на радио 103FM. Подробности в материале: В Израиле могут ввести четвертый локдаун

14:31 03.03.2021 Медик в защитном костюме в Израиле. (сс) Talmoryair

14:43 03.03.2021 В связи с тем, что все большему количеству жителей Швеции предлагается вакцинироваться от COVID-19, в Полиции опасаются, что все большее число граждан попадется на удочку мошенников. Теперь отдел Полиции по борьбе с мошенничеством призывает пожилых людей быть осторожными. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: В Швеции опасаются роста случаев мошенничества из-за вакцинации от COVID-19

14:58 03.03.2021 Ситуация вокруг коронавируса в Стокгольме продолжает ухудшаться. Сегодня, 3 марта, состоится пресс-конференция с участием представителей столичного депздрава, посвященная проблемам работы системы здравоохранения и следующему этапу вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Стокгольме ухудшается эпидемиологическая ситуация — SVT Nyheter

15:09 03.03.2021 В столице Киргизии состоялась церемония передачи 15 санитарных машин марки «Нива», закупленных в рамках «Экстренного проекта по COVID-19» на деньги, выделенные Всемирным банком. Читайте также: Киргизским медикам передали «Нивы», купленные на деньги Всемирного банка

15:23 03.03.2021 В Индонезии исследуют близкие контакты двоих граждан, подвергшихся заражению «британским» штаммом коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии исследуют контакты заразившихся новым штаммом коронавируса

15:33 03.03.2021 В феврале 2021 года в Южной Корее зафиксировали около 25 тыс. Нарушений карантинных правил. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Читайте подробнее: В Южной Корее за месяц зафиксировали 24,9 тыс. нарушений карантинных правил

15:38 03.03.2021 В настоящее время коронавирусная инфекция без преувеличения свирепствует в Стокгольме, и число пациентов с COVID-19, которым требуется стационарное лечение, растет. Теперь власти Стокгольма открыто заявляют о начале в столичном лене Швеции третьей волны пандемии. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Об этом: В Стокгольме объявили о начале третьей волны пандемии

15:53 03.03.2021 Европейский союз сбирается поддерживать Украину в вопросе получения ею вакцины от COVID-19. Об этом 3 марта сообщил Европейского совета Шарль Мишель в ходе совместного брифинга в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности в материале: Евросоюз не оставит Украину без вакцины от COVID-19 — глава Евросовета

15:57 03.03.2021 «Британская» мутация коронавируса SARS-CoV-2 обнаружена на острове Готланд — последнем лене Швеции, где данный штамм до последнее времени не был выявлен. Таким образом, мутировавший коронавирус распространился по всем регионам Швеции. Об этом со ссылкой на пресс-релиз администрации Готланда сообщила газета Aftonbladet. Подробности в материале: «Британский» штамм коронавируса выявили во всех ленах Швеции

16:00 03.03.2021 Вчера, 2 марта, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен провел свою первую длительную двустороннюю встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Встреча проводилась в формате видеоконференции и касалась нескольких важных вопросов для Швеции и ЕС. В центре внимания двух политиков была борьба с пандемией и вакцинация от COVID-19. Об этом 3 марта было сообщено на сайте правительства Швеции. Читайте подробнее: Премьер-министр Швеции провел встречу с главой Еврокомиссии

16:01 03.03.2021 Жители Грузии, недовольные срывом начала вакцинации от COVID-19 в стране, 3 марта вышли на акцию протеста к зданию правительства в Тбилиси. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия». Читайте также: В Тбилиси началась новая акция протеста

16:02 03.03.2021 В парламенте Индонезии раскритиковали отсутствие надзора за гражданами, въезжающими и покидающими страну, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии раскритиковали свободный въезд в страну

16:19 03.03.2021 Министерство здравоохранения Казахстана направило запрос в Российский фонд прямых инвестиций о снижении стоимости вакцины «Спутник V». Об этом 3 марта заявил заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов. Читайте также: Казахстан рассчитывает на снижение стоимости вакцины «Спутник V»

16:19 03.03.2021 Представители Южной Кореи и Израиля провели онлайн-конференцию на тему вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии Сеула. Подробности в материале: Представители Южной Кореи и Израиля обсудили вакцинацию от COVID-19

16:21 03.03.2021 Литва получила почти 330 тыс. доз вакцин от COVID-19, неиспользованными остаются 75 тыс. доз. Об этом 3 марта сообщил президент страны Гитанас Науседа. Читайте также: Президент Литвы назвал число неиспользованных доз вакцины от COVID-19

16:26 03.03.2021 В Эстонии после прививки от коронавируса умер 31-летний работник Спасательного департамента, сообщила 3 марта на пресс-конференции руководитель бюро надзора за безопасностью Лекарственного департамента Эстонии Майя Уускюла. По ее словам, мужчина скончался через две недели после вакцинации препаратом AstraZeneca. Читайте также: В Эстонии 31-летний спасатель умер после вакцинации препаратом AstraZeneca

16:43 03.03.2021 После выявления британского и южноафриканского штаммов коронавируса в Словении 3 марта были зафиксированы первые случаи заражения нигерийским штаммом. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik. Читайте также: В Словении обнаружен нигерийский штамм коронавируса

16:50 03.03.2021 Профессор Гётеборского университета Агнес Уолд, специализирующаяся на клинической бактериологии, рекомендовала шведским властям давать переболевшим COVID-19 только одну дозу вакцины, а не две. Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл инициативу профессора Уолд не поддержал и посоветовал не торопиться с выводами о целесообразности такого предложения. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Швеции призвали «как можно быстрее» вакцинировать жителей старше 70 лет

17:47 03.03.2021 Правительство КНР может отправить вакцину от коронавируса в Киргизию уже в ближайшее время. Читайте подробнее: Власти Киргизии просят у Китая вакцину от коронавируса

17:48 03.03.2021 Доставка китайской вакцины против COVID-19. russian.news.cn

17:57 03.03.2021 Темпы вакцинации против коронавируса на Украине пока «не очень быстрые», хотя вакцина в наличии есть, заявил президент страны Владимир Зеленский на брифинге 3 марта. Читайте также: Зеленский признал, что вакцинация на Украине идёт «не очень быстро»

18:00 03.03.2021 В Киргизии 51% домохозяйств понесли существенные потери доходов из-за коронавирусной инфекции. Об этом: Половина домохозяйств Киргизии лишились доходов из-за пандемии

18:17 03.03.2021 Польская биотехнологическая компания Mabion будет производить вакцину от COVID-19 по технологиям американской компании Novavax. Об этом 3 марта сообщил руководитель Польского фонда развития Павел Борис на странице в Twitter. Читайте подробнее: В Польше намерены запустить производство вакцины от COVID-19

18:25 03.03.2021 Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (Франция) Мойзе Кин не сыграет в матче чемпионата Франции с «Бордо» из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом 3 марта сообщается в микроблоге команды в Twitter. Подробности в материале: Нападающий «ПСЖ» Кин заразился коронавирусом

18:48 03.03.2021 Стойкий иммунитет появляется у тех, кто переболел штаммом 501Y. V2 коронавируса (южноафриканский), заявил 3 марта министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде, пояснив, что это доказано исследованиями. Подробности в материале: Власти ЮАР заявили о стойком иммунитете от южноафриканского штамма

18:54 03.03.2021 Монголия планирует вакцинировать всех совершеннолетних граждан, что составляет 60% населения, к началу июля 2021 года. Для этого потребуется 4 030 560 доз вакцины. Читайте также: В Монголии от COVID привиты 11 тысяч человек

19:09 03.03.2021 Палестине будет оказана помощь в вакцинации населения от коронавируса. Она получит вакцину от Чечни, закупленную по просьбе жителей региона. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, отметив, что в настоящее время закуплено уже 10 тыс. доз препарата. Читайте также: Фонд Кадырова закупил вакцину от коронавируса для Палестины

19:45 03.03.2021 После того как Государственное управление социальной защиты населения Швеции рекомендовало включить беременных женщин в группу риска по COVID-19, Ассоциация учителей Швеции потребовала от правительства, чтобы беременные женщины также получили право на финансовую компенсацию от государства, если они не в состоянии присутствовать на рабочем на работе из-за коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции потребовали компенсации на работе для беременных из-за пандемии

19:45 03.03.2021 В настоящее время уже несколько стран в Европе меняют стратегии по вакцинации после принятия решения вводить только одну дозу людям, переболевшим COVID-19. Профессор Гётеборского университета Агнесс Уолд предложила то же самое делать в Швеции. Предложение коллеги поддержала профессор Гунилла Карлссон Хедестам из Каролинского университета. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: Профессор поддержала идею давать переболевшим COVID-19 одну дозу вакцины

19:54 03.03.2021 Для развития новорожденному ребенку критически важно наблюдать мимику окружающих его людей. Так он учится контакту с людьми, пониманию невербальных сигналов и самой речи. Как происходит это развитие у детей эпохи пандемии, которые практически с рождения видят вокруг себя закрытые масками лица, рассказала израильский специалист по развитию детей Эйнав Нойман в издании «Вести Израиль» 2 марта. Читайте подробнее: Эксперт рассказала о влиянии масочного режима на развитие младенцев

20:05 03.03.2021 По данным на3 марта, в Италии умерли 98 635человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на347 (днем ранее— на 343). Число подтвержденных носителей выросло на20 884(днем ранее — на17 083). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 976 274 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражен 437 421человек — на6425 больше, чем днем ранее. Читайте также: Коронавирус в Италии: вновь более 20 тысяч выявленных случаев за день

20:14 03.03.2021 Если правительство Италии утвердит новые правила в отношении «красных зон», то число школьников и студентов на дистанционном обучении вырастет вдвое, до 6 миллионов человек, такие данные опубликованы в профильном экспертном издании Tuttoscuola 3 марта. Согласно новым правилам, которые могут быть утверждены правительством, регион будет объявляться «красной зоной» и очное обучение будет приостанавливаться, если число зараженных коронавирусом превышает 250 на сто тысяч населения. Подробности в материале: Число «дистанцированных» учащихся Италии вырастет до 6 миллионов

20:17 03.03.2021 Правительство Италии не намерено полностью закрывать школы из-за пандемии коронавируса, заявил 3 марта новый министр образования Патрицио Бьянки.Дистанционное обучение — метод, который следует использовать только «в экстремальных ситуациях», но как раз сейчас положение дел именно таково, добавил министр. Об этом: Власти Италии обещают не закрывать школы из-за пандемии

20:22 03.03.2021 Для начала производства на территории Италии собственной вакцины от коронавируса понадобится от 4 до 6 месяцев, с таким заявлением выступили ученые и представители фармкомпаний на встрече с руководителями министерства экономического развития страны. Ранее итальянские министры отмечали, что создание собственной вакцины — лучший способ справиться с эпидемией. Сейчас вакцину Pfizer и AstraZeneca Италия получает с опозданием и не в тех объемах, что были согласованы, это создает угрозу срыва общенациональной прививочной кампании. Кроме того, есть вопросы и к качеству этих вакцин. Читайте также: Фармацевты Италии попросили полгода на создание COVID-вакцины

20:25 03.03.2021 С 8 марта 2021 года все прибывающие на остров Сардиния должны будут сдавать экспресс-тест на коронавирус, заявил глава региона Кристиан Солинас. Потратить несколько минут личного времени — не самая большая цена за то, чтобы внести свой вклад в эпидемиологическую безопасность острова, сказал он. Сейчас Сардиния — наиболее благополучный с эпидемиологической точки зрения регион Италии, число заражений невелико и снижается. Подробности в материале: Всех прибывающих на Сардинию проверят экспресс-тестами на COVID-19

20:29 03.03.2021 Учитель средней школы итальянской Брешии 3 марта вызвал «в режим оффлайн» нескольких своих учеников, не слишком активно участвовавших в дистанционных занятиях, передают местные СМИ. Вместе с учащимися, однако, в школу пришли карабинеры: как выяснилось, вследствие появления в классе «лишних» школьников оказались нарушены утвержденные нормы по предельному числу учеников. Родителям учащихся были сделаны предупреждения о необходимости лучше следить за «дистанционным» прилежанием детей. Читайте также: В Италии учитель вызвал учеников на занятия оффлайн: пришли карабинеры

20:32 03.03.2021 В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 3 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 2 532 образцов в крае выявили 568 носителей коронавируса, из них 285 — в Приштине. Уже неделю отмечается рост числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса, однако в этот раз рост можно назвать галопирующим — днем ранее было выявлено только 488 носителей. Читайте подробнее: Эпидемия COVID-19 в Косово вновь набирает обороты

20:33 03.03.2021 По данным за февраль 2021 года, 54% всех зафиксированных в Италии случаев коронавируса относятся к его британскому штамму, сообщили в национальном Высшем институте здравоохранения.В остальном фиксируется преимущественно «классический» штамм, а третье место занимает бразильский вариант вируса (4,3% всех случаев). Читайте также: Британский штамм коронавируса стал основным в Италии

20:43 03.03.2021 Как только Болонья станет «красной зоной» (с точки зрения эпидемиологической ситуации), в городе вступит в силу запрет на продажу алкоголя, заявил мэр города Вирджинио Мерола. Столько кардинальная мера нужна для предотвращения так называемых «гуляний» (преимущественно молодежных) на улицах и площадях, которые, по мнению итальянских экспертов, и являются в последние месяцы основной причиной распространения вируса, пояснил Мерола. По всей видимости, мэр Болоньи подразумевал ограничение продажи алкогольных напитков в барах и клубах, а не тотальный запрет, полагают наблюдатели. Читайте подробнее: Мэр Болоньи хочет победить коронавирус запретом алкоголя

20:45 03.03.2021 Возможно, французы смогут вернуться к «более нормальной» жизни уже в апреле. Об этом 3 марта заявил пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь. Читайте также: Французы смогут вернуться к «более нормальной» жизни в середине апреля

20:47 03.03.2021 100 тысяч украинцев уже записались в «лист ожидания» вакцинации от COVID-19, сообщил вечером 3 марта вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Читайте также: В очередь на вакцинацию записались 100 тыс. украинцев

20:47 03.03.2021 Подтвержденные случаи заражения с начала пандемии в Греции составили в общей сложности 197 279. В общей сложности 431 пациент находится на ИВЛ по всей стране, из них 69,9% — мужчины. Средний возраст всех пациентов отделения интенсивной терапии составляет 68 лет. 84,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше. Об этом: В Греции зафиксирован новый «рекорд» по заражениям коронавирусом

20:48 03.03.2021 Партия численностью 30 000 доз китайской вакцины Sinopharm прибыла в Черногорию. Читайте подробнее: В Черногорию доставили партию вакцин Sinopharm

20:49 03.03.2021 Доставка китайской вакцины против COVID-19. russian.news.cn

20:49 03.03.2021 В министерстве здравоохранения Северной Македонии 3 марта сообщили о том, что за сутки в результате обследования 3312 человек в стране выявили 807 носителей коронавируса. Еще 314 человек выздоровели. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 807 носителей коронавируса

20:51 03.03.2021 Вакцинация в домах престарелых Франции скоро закончится, и некоторые учреждения уже ослабили ограничительные меры. Об этом 3 марта сообщает Le Parisien. Читайте также: Вакцинированные в домах престарелых Франции: «У нас ощущение, что мы живем»

20:56 03.03.2021 Премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил отдать России украинское Закарпатье в обмен на вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в эфире Radio Expres, сообщили 3 марта украинские и словацкие СМИ. Читайте также: Словакия «отдала» России украинское Закарпатье в обмен на вакцины

21:01 03.03.2021 В настоящее время вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca не рекомендуется людям старше 65 лет. Однако несколько исследований показывают, что вакцина столь же эффективна для людей в этой возрастной группе, как и вакцина Pfizer/Biontech. По словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, Агентство общественного здравоохранения может пересмотреть рекомендацию по применению вакцины для данной возрастной группы. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: В Швеции могут рекомендовать вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет

21:26 03.03.2021 В мире за сутки зафиксирован 348 281 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё 6630 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено почти 350 тысяч носителей SARS-CoV-2

22:27 03.03.2021 Обозначение социальной дистанции. (сс) Zakhx150

22:38 03.03.2021 За прошедшие сутки в стране умер 21 пациент с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 35 742 человека (в 4,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 23 219 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 606 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Читайте также: В Албании за сутки выявили 851 носителя коронавируса

01:00 04.03.2021 Десять видов вакцин против коронавирусной инфекции, включая российский препарат «Спутник V» одобрили для применения на территории Молдавии власти страны. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе молдавского минздрава. Читайте подробнее: Власти Молдавии одобрили вакцину «Спутник V»

01:34 04.03.2021 Решение ужесточить карантинные меры, действующие в бразильском штате Сан-Паулу, приняли власти региона из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил 3 марта на брифинге губернатор штата Жоау Дориа. Он отметил, что за истекшие сутки в Бразилии был зарегистрирован максимальный уровень смертей среди пациентов с COVID-19. В связи с этим с 6 марта по 19 марта в регионе вводится максимальный (красный) уровень опасности. Подробности в материале: В бразильском штате Сан-Паулу ужесточат карантин

01:34 04.03.2021 Очевидно, что пока ни Россия (у которой Северная Македония заказала 100 тысяч доз вакцины), ни Китай не готовы дать македонскому правительству обещаний относительно даты поступления вакцин. Все, что есть в распоряжении македонского минздрава — 8 тысяч доз вакцины, предоставленные правительством Сербии, которые используются для вакцинации медицинского персонала. Читайте подробнее: Китай вернул Северной Македонии предоплату за вакцины от коронавируса

02:27 04.03.2021 Действие карантинного режима, введенного в Германии из-за распространения коронавирусной инфекции, продлено до 28 марта. Об этом 3 марта объявила немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: Карантин в Германии продлили до конца марта

02:55 04.03.2021 В Литве общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 200 тыс., сообщает пресс-служба литовского минздрава. Подробности в материале: В Литве число зараженных коронавирусом превысило 200 тыс

03:43 04.03.2021 Количество летальных исходов при заболевании COVID-19, зарегистрированных за последние сутки в Бразилии, составило 1910, что является рекордным с начала наблюдений. Об этом 3 марта сообщается на сайте бразильского минздрава. Читайте также: В Бразилии зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от COVID-19

03:45 04.03.2021 Американские медики впервые выявили пациентов, в организмах которых следы коронавируса сохранялись в течение более полугода. Об этом говорится в статье на портале препринтов материалов в области медицинских исследований medRxiv. Читайте также: В США выявили случаи «вечного» заражения коронавирусом

03:46 04.03.2021 Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране выявлены случаи заражения бразильским штаммом коронавируса. Об этом он сказал 3 марта в ходе выступления, которое транслировалось на странице президента в социальной сети Twitter. Об этом: В Венесуэле обнаружили бразильский штамм SARS-CoV-2

03:54 04.03.2021 Проявлением «неандертальского мышления» является решение отменить масочный режим в американских штатах Техас и Миссисипи, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: Байден осудил отмену масочного режима в Техасе и Миссисипи

03:57 04.03.2021 Новые меры, ужесточающие действующий из-за коронавируса карантин в Греции, вводят власти страны. Об этом заявил заместитель греческого министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас 3 марта на пресс-конференции. Читайте подробнее: Власти Греции решили ужесточить карантин

03:57 04.03.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 424 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее вновь выявили более 400 носителей коронавируса за сутки

05:15 04.03.2021 Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции в Японии может быть продлен еще на две недели в ближайшее время, заявил глава японского правительства Ёсихидэ Суга, передает телеканал NHK. Об этом: Премьер Японии не исключил продления режима ЧС

05:56 04.03.2021 Во Вьетнаме за минувшие сутки выявили семь случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава. Подробности в материале: Во Вьетнаме за сутки выявили семь носителей коронавируса

06:59 04.03.2021 Компьютерная томография в США.

07:38 04.03.2021 В Евросоюзе затягивается процесс согласования «ковид-паспортов». Из-за этого в 2021 году может вновь сорваться туристический сезон. Сейчас Европейская комиссия работает над созданием единой цифровой платформы, в которой фиксировалось бы состояние здоровья путешественников. В эту систему должна вноситься информация о тех людях, которые уже переболели COVID-19 или вакцинировались. Однако среди национальных делегаций в Брюсселе распространили сообщение о том, что только техническая работа над этой цифровой платформой займет еще три-четыре месяца. Цитата из канала «Экономика».

07:40 04.03.2021 В Италии обнаружили новый, «нигерийский» штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам. Речь идет о редком варианте, который в настоящий момент распространяется преимущественно в Африке, а именно в Нигерии.

07:40 04.03.2021 В Бразилии зафиксирован максимум смертей от COVID-19 за сутки — 1641. Число смертей от коронавируса за неделю — 8832 — стало максимальным с начала эпидемии в стране.

07:40 04.03.2021 Напомним, заболеваемость коронавирусом в мире выросла за неделю на 7%, заявили в ВОЗ. С 22 по 28 февраля было зарегистрировано более 2,6 млн новых случаев. Особенно заметным рост был в Восточном Средиземноморье, Европе, Юго-Восточной Азии.

07:48 04.03.2021 Молитва в Иране. (сс) Nima Najafzadeh. tasnimnews.com.

08:06 04.03.2021 Президент США Джо Байден обвинил губернаторов Техаса и Миссисипи в «неандертальском мышлении» после того, как они решили отменить масочный режим и ряд других ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 3 марта сообщает Associated Press. Читайте также: Байден осудил губернаторов Техаса и Миссисипи за отмену масочного режима

08:08 04.03.2021 Власти ФРГ договорились начать смягчать ограничения с 8 марта в регионах с низкой заболеваемостью коронавирусом, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

08:15 04.03.2021 Первая партия вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer прибыла в Перу. Об этом 4 марта сообщает радио RPP. Об этом: В Перу доставили первую партию вакцины от COVID-19 компании Pfizer

08:22 04.03.2021 Коронавирус нового типа «продемонстрировал высокое предпочтение к антигенам второй группы крови, находящимся на клетках эпителия дыхательных путей», говорится в докладе американских учёных из штата Массачусетс. Читайте также: Учёные назвали группу крови, наиболее уязвимую перед COVID-19

08:25 04.03.2021 «Албания должна рассчитывать на поддержку Евросоюза в восстановлении после землетрясений и в деле борьбы с пандемией. Я надеюсь, что скоро посещу Албанию», — заявила фон дер Ляйен. Читайте также: Глава Еврокомиссии готовится посетить Албанию

08:26 04.03.2021 Учёные из американского Университета Южной Калифорнии обнаружили, что в организмах трёх страдающих от лейкемии пациентов следы вируса сохранялись более полугода. Результаты исследования опубликовал портал medRxiv. Подробности в материале: В организме больных лейкемией SARS-CoV-2 может оставаться более полугода

08:26 04.03.2021 Правительство Индонезии объявило, что 1 076 409 медицинских работников в стране сделали повторную прививку от коронавируса, сообщает Kompas. Читайте также: Первую прививку от коронавируса в Индонезии сделали более 2,1 млн медиков

08:27 04.03.2021 Власти ФРГ начнут смягчать с 8 марта веденные на территории страны ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 4 марта сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после совещания с главами регионов по коронавирусу. Об этом: В Германии начнут смягчать связанные с пандемией ограничения с 8 марта

08:32 04.03.2021 Дезинфекция самолета в Иране. (сс) Mahmoud Khakbaz. Mehr News Agency.

08:33 04.03.2021 Правительство Грузии договорилось о поставке 1 млн доз вакцины от COVID-19, произведенной американской компанией Novavax. Об этом 3 марта рассказал в эфире телеканала «Рустави 2» генеральный директор Центра инфекционных патологий и СПИДа, иммунолог Тенгиз Церцвадзе. Читайте также: В Грузию в июне доставят 1 млн доз вакцины от Novavax — иммунолог

08:39 04.03.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 71,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 71,7 тыс. носителей коронавируса

08:39 04.03.2021 47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 3 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии за сутки выявили более 40 носителей коронавируса

08:40 04.03.2021 3 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 86 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 60 353. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 86 человек

08:41 04.03.2021 Правительство Индонезии намерено привить от коронавируса 447 тысяч военнослужащих к апрелю 2021 года, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии привьют от коронавируса 447 тысяч военнослужащих

08:43 04.03.2021 В США за последние сутки заражение коронавирусной инфекцией было выявлено ещё у более чем 55 тыс. человек, сообщает 3 марта университет Джонса Хопкинса. Читайте также: В США за сутки выявлено свыше 55 тыс. новых случаев коронавируса

08:46 04.03.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте также: В ВС Южной Кореи выявили пятерых носителей коронавируса

08:48 04.03.2021 В Молдавии выявили подтвержденные случаи заражения британской разновидностью коронавируса. Об этом 3 марта сообщил в телевизионном интервью исполняющий обязанности премьер-министра страны Аурелиу Чокой. Подробности в материале: В Молдавии выявили «британский» штамм коронавируса

09:00 04.03.2021 В южнокорейском Тэджоне зафиксировали ещё один случай гибели пациента после вакцинации от OVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов здравоохранения города. Читайте подробнее: В Южной Корее после вакцинации от COVID-19 скончался ещё один человек

09:12 04.03.2021 Индийский президент Рам Натх Ковинд прошел вакцинацию от COVID-19, получив первую дозу такого препарата в армейском госпитале в Нью-Дели. Об этом 4 марта сообщает газета The Times of India. Читайте также: Президент Индии прошел вакцинацию от COVID-19

09:15 04.03.2021 За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 11 912 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте также: В Германии за сутки выявили почти 12 тыс. носителей SARS-CoV-2

09:22 04.03.2021 В Пекине вакцину от COVID-19 получили более 5 млн человек. xinhuanet.com.

09:22 04.03.2021 В настоящее время на территории Великобритании 20,7 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19. Об этом 4 марта сообщает Sky News. Об этом: В Британии первую дозу вакцины от COVID-19 получили почти 21 млн человек

09:24 04.03.2021 В Молдавии в течение суток 3 марта выявили 1550 случаев заражения коронавирусом в ходе 4548 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 1500 носителей коронавируса

09:27 04.03.2021 Тенденция к росту числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Польше носит устойчивый характер — последние цифры приближаются к пику второй волны пандемии. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 3 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции в Гданьске. Подробности в материале: Глава минздрава Польши сообщил о тяжелой эпидемиологической ситуации

09:47 04.03.2021 За всё время пандемии выявлено более 115,1 млн случаев инфицирования, свыше 2,5 млн человек скончались, ещё 65,1 млн выздоровели, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

09:47 04.03.2021 В Германии продлили карантин до 28 марта. Однако власти ФРГ договорились начать смягчать ограничения с 8 марта в регионах с низкой заболеваемостью. Там могут открыть магазины, музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады.

09:48 04.03.2021 На Филиппинах началась вакцинация от COVID-19 препаратом китайского производства. russian.news.cn.

09:48 04.03.2021 Американские врачи заявили о первых случаях «вечного» заболевания: три пациента, страдающие лейкемией, не могли вылечиться от коронавируса более полугода. Речь идёт о молодом человеке, мальчике и девочке дошкольного возраста.

09:48 04.03.2021 Консультативный комитет в области вакцинации Молдавии одобрил использование «Спутника V».

10:06 04.03.2021 На Украине количество заражений коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки подскочило почти на 3 тыс. человек. Около 200 пациентов скончались от осложнений болезни. Читайте также: На Украине за сутки выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:08 04.03.2021 Депутат парламента Молдавии от «Партии социалистов», вице-председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко призвал не препятствовать ввозу в страну российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». С таким заявлением, как сообщает пресс-служба партии, депутат 3 марта выступил на брифинге. Подробности в материале: Депутат Молдавии: дискредитация вакцины «Спутник V» — это ненормально

10:09 04.03.2021 Во многих итальянских городах, в том числе в Риме, Милане и Неаполе, а также в южной области Калабрия (после смерти губернатора) будут перенесены на осень выборы в органы местной власти. Об этом 4 марта сообщает газета La Repubblica. Подробности в материале: В Италии из-за пандемии местные выборы перенесут на осень

10:09 04.03.2021 Мексика. russian.news.cn.

10:10 04.03.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 10 678 исследований на SARS-CoV-2 выявили 133 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 4 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 130 носителей коронавируса

10:12 04.03.2021 В 2020 году валовый национальный доход (ВНД) на душу населения Южной Кореи составил $31 755, что на 1,1% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи. Подробности в материале: В Южной Корее снизились реальные денежные доходы населения

10:20 04.03.2021 Министерство здравоохранения Испании предлагает закрыть границы между автономными сообществами, ограничить общественные собрания до шести человек и запретить шествия и другие массовые мероприятия. Об этом пишет испанское издание La Razón. Министерство здравоохранения выступает против того, чтобы во время Страстной недели люди свободно передвигались между автономными сообществами. Негативный опыт Рождества, инфекционность новых штаммов коронавируса и высокая загруженность отделений интенсивной терапии, несмотря на сокращение числа инфекций — всё это побудило принять решение Межтерриториальному совету, высшему координирующему органу в области здравоохранения, о введении ограничений. Читайте также: В Испании запретят поездки на Пасху и введут комендантский час с 22:00

10:24 04.03.2021 На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Подробности в материале: На базах США в Южной Корее выявили трёх носителей коронавируса

10:25 04.03.2021 Власти Италии приняли решение прививать переболевших COVID-19 одной дозой вакцин, рассчитанных на две инъекции. Подробности в материале: В Италии переболевших COVID-19 начнут прививать одной дозой вакцины

10:27 04.03.2021 Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе за шутку словацкого премьер-министра Игора Матовича о том, что Братислава отдаст украинское Закарпатье за российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Он написал об этом 4 марта на своей странице в соцсети Facebook. Подробности в материале: В МИД Словакии извинились за шутку о передаче части Украины за «Спутник V»

10:29 04.03.2021 На Украине подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом: На Украине выявили «британский» штамм коронавируса

10:29 04.03.2021 В ходе 1030 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 243 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 240 случаев заражения коронавирусом

10:41 04.03.2021 Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников согласен с утверждением, что коронавирусная инфекция течёт по миру волнами. Вместе с тем в своём телеграм-канале он также отметил: SARS-CoV-2 в очередной раз показал свою непредсказуемость. «У нас сложилось представление, что коронавирусная инфекция течёт по миру волнами. Что, собственно, так и есть. Только волна не ушла полностью в ноль, обнажив песок. После шока первой волны казалось — ну все, закончилось, хотя какое-то количество людей продолжали заболевать. Осенний всплеск прогнозировался, но все надеялись, что-то будет меньше первого. Получилось наоборот. Хотя при этом процент смертности даже уменьшился, но в абсолютных цифрах все выглядит иначе. А вот дальше коронавирус повел себя, как сезонная инфекция. После большого всплеска инфекция откатилась, но не более чем наполовину, и во многих странах застыла на ровном плато. Примерно как грипп, которым в Северном полушарии регулярно болеют с ноября по март включительно. Только вместо всплесков — достаточно ровная прямая. Сам факт отсутствия спада инфицированных и относительно устойчивое ежедневное количество заболевших во многих странах стали называть «Третьей волной»… Подробности в материале: Доктор Мясников рассказал о непредсказуемости коронавируса

11:13 04.03.2021 Дезинфекция общественного транспорта в Бразилии. (сс) Trensurb.

11:30 04.03.2021 Правительство Южной Кореи окажет продовольственную помощь шести странам, пострадавшим от пандемии коронавируса в большей степени. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства. Читайте подробнее: Южная Корея окажет продовольственную помощь шести странам

11:37 04.03.2021 После получения первой дозы вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer у медработника из Австралии развилась сильная анафилактическая реакция, и он оказался в реанимации. Об этом 4 марта сообщает телеканал 9News. Читайте подробнее: Медработник в Австралии попал в реанимацию после прививки от COVID-19

11:37 04.03.2021 Группа из 44 тысяч добровольцев с 4 марта будет участвовать в клинических испытаниях кубинской вакцины Sovereign 02 против COVID-19, которая вступает в третью фазу клинических исследований. Об этом сообщает Prensa Latina. Читайте подробнее: На Кубе началась третья фаза испытаний вакцины Sovereign 02

11:38 04.03.2021 В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что сотни тысяч паломников включены в программу вакцинации от коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии рассказали о вакцинации паломников

11:44 04.03.2021 Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» одобрена для экстренного применения в Шри-Ланке. Об этом 4 марта рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна Джаясумана, его слова приводит Daily Mirror. Читайте также: Власти Шри-Ланки одобрили российскую вакцину «Спутник V»

11:47 04.03.2021 Жёсткие антиковидне меры в КНДР нарушают права человека и усугубляют экономический кризис. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление специального докладчика ООН по правам человека в Северной Корее Томас Оджеа Кинтана. Читайте также: Антиковидные меры в КНДР усугубляют экономический кризис — ООН

11:48 04.03.2021 В Приднестровье первая партия вакцины от COVID-19 должна поступить на следующей неделе. Об этом 4 марта сообщил глава республики Вадим Красносельский в своём Telegram-канале. Читайте подробнее: Первая партия вакцины от COVID-19 поступит в Приднестровье — Красносельский

12:00 04.03.2021 Вакцина от коронавируса «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM.

12:00 04.03.2021 Власти Аргентины сегодня призывают сохранять бдительность после обнаружения в стране опасных штаммов SARS-CoV-2, выявленных в Великобритании и в бразильских городах Манаус и Рио-де-Жанейро. Об этом пишет Prensa Latina. Из 626 проб штамма коронавируса, вызывающего COVID-19 и распространенного в Великобритании, в стране было выявлено четыре случая, в то время как у двух человек был положительный результат штамма, обнаруженного в Манаусе, и у 43 человек нашли мутацию, совместимую с мутацией в Рио. Читайте подробнее: Аргентина предупредила об опасных штаммах коронавируса в стране

12:04 04.03.2021 Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V». Это решение принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведет оценку соответствия препата установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству, сообщили в РФПИ. Ряд государств ЕС уже одобрили применение «Спутника V», не дожидаясь регистрации препарата со стороны EMA. Цитата RT.

12:10 04.03.2021 Комитет по лекарственным средствам для медприменения Евроагентства лекарственных средств начал экспертизу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций. «РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)», — говорится в сообщении. Об этом: В Евросоюзе начали экспертизу вакцины «Спутник V»

12:30 04.03.2021 Разглашение стоимости закупки вакцины от COVID-19 может спровоцировать разрыв контракта с производителем препарата. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова. Читайте также: В минздраве Украины рассказали, почему цена на вакцины от COVID-19 — секрет

12:45 04.03.2021 Врач в спецодежде. Мексика. russian.news.cn.

12:45 04.03.2021 Министр здравоохранения Индонезии Буди Садикин стремится к тому, чтобы программа вакцинации против коронавируса в стране заняла один год, сообщает Kompas. Об этом: Власти Индонезии планируют за год привить от коронавируса 185 млн жителей

12:54 04.03.2021 Власти Дубая (ОЭА) до середины апреля продлили ограничения из-за угрозы распространения коронавируса на территории страны. Об этом: Дубай снова продлил антиковидные ограничения

13:12 04.03.2021 В вопросе удовлетворения спроса на отечественные вакцины Россия в первую очередь делает ставку на внутренний спрос, и во вторую — на спрос других стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, это помощь в условиях всемирного дефицита вакцин. Безусловно, Россия делает все возможное, чтобы, в первую очередь, удовлетворить потребности своих собственных граждан, и во вторую очередь, удовлетворить многочисленные заявки других государств», — сказал Песков. Об этом: Песков: поставка российских вакцин — не гуманитарная помощь

13:24 04.03.2021 В Южной Корее зафиксировали ещё два случая гибели пациентов после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой представителей органов здравоохранения. Читайте подробнее: В Южной Корее расчёт число случаев гибели пациентов после вакцинации

13:24 04.03.2021 Вакцинация в Израиле. (сс) IDF Spokesperson’s Unit.

13:30 04.03.2021 Военнослужащие черногорской армии установили блокпосты на площади Независимости в Подгорице для контроля за соблюдением мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, сообщает портал cdm. Читайте подробнее: В Черногории соблюдение санитарных мер контролируют военные

13:31 04.03.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа выявили 7264 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Подробности в материале: Коронавирусом в Индонезии переболели 1,1 млн человек

13:41 04.03.2021 Премьер-министр Украины сообщил о начале третьей волны коронавируса в стране.

14:01 04.03.2021 В целевой группе по борьбе с COVID-19 в Индонезии заявили, что вакцина от коронавируса, произведенная китайской компанией Sinovac, эффективна против «британского» штамма, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии оценили эффективность китайской вакцины против нового штамма

14:15 04.03.2021 На данный момент, согласно последним правительственным данным, в Сербии вакцинировано от коронавируса 1 530 671 человек. Читайте также: В Сербии вакцинировали полтора миллиона человек

14:19 04.03.2021 Процедура госзакупок в Молдавии замедляет процесс поставок вакцины от COVID-19 в республику. Об этом в интервью на телеканале Jurnal TV заявил исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой. Об этом: В Молдавии призвали ускорить процедуру закупки вакцины от COVID-19

14:22 04.03.2021 Меркель продлевает карантин в ФРГ до 28 марта, но находится под значительным давлением, поскольку из регионов звучат всё более активные призывы к смягчению ограничений, пишет Der Standard. При этом газета отмечает, что канцлер, возможно, согласится на ряд смягчений ещё до 28 марта.

14:30 04.03.2021 Глава правительства Украины объявил о начале третьей волны COVID-19 в стране. Читайте также: Премьер-министр Украины не исключил введения нового локдауна

14:31 04.03.2021 Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел встречу с послом Новой Зеландии в Южной Корее Филлипом Тернером, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений и ситуацию в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой представителей внешнеполитического ведомства страны. Об этом: Представители Южной Кореи и Новой Зеландии обсудили вопросы сотрудничества

14:35 04.03.2021 Слова премьер-министра Словакии Игора Матовича о том, что он расплатится за поставки российской вакцины «Спутник V» Закарпатьем, являются не более чем шуткой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков не стал комментировать шутку премьер-министра Словакии о Закарпатье

14:39 04.03.2021 Властям Польши не следует закупать китайские вакцины от COVID-19, несмотря на то, что такие планы существуют. Об этом, как передает Dziennik, заявил 3 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в рамках пресс-конференции. «Безопасность вакцины — это приоритет. И мы пока так и не получили достоверных результатов исследований, которые доказывали бы безопасность и эффективность китайских вакцин от COVID-19. Поэтому наше министерство выступает против такого шага и рекомендует президенту и правительству от него воздержаться», — подчеркнул Недзельский. Об этом: Минздрав Польши выступил против приобретения китайских вакцин от COVID-19

14:42 04.03.2021 Решение о запрете из-за пандемии коронавирусной инфекции всех связанных с Международным женским днем митингов в Мадриде и расположенных рядом районах приняли местные власти. Об этом 4 марта сообщил на пресс-конференции глава представительства правительства Испании в сообществе Мадрид (куда входит и столица, и область) Хосе Мануэль Франко. Об этом: В Мадриде из-за пандемии запретили все связанные с 8 марта митинги

14:43 04.03.2021 Футболка с изображением бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в маске. Токио. (сс) nakashi.

14:43 04.03.2021 В правительстве Украины рассказали, почему в стране не разрабатывается своя вакцина от COVID-19 Читайте также: Украина не разрабатывает свою вакцину от COVID-19 — Шмыгаль

14:52 04.03.2021 За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 64,6 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: В США за сутки выявили свыше 64,6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

14:55 04.03.2021 Вопрос о включении российской вакцины «Спутник V» в европейский портфель вакцин в настоящее время не стоит на повестке дня в странах — членах Европейского союза. Об этом 4 марта заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер. Читайте подробнее: В ЕС не исключают добавления «Спутника V» в общеевропейский портфель вакцин

15:00 04.03.2021 В Малайзии заявили, что лишь 1 909 585 жителей страны из 33 миллионов зарегистрировались для прохождения вакцинации от коронавируса, сообщает Antara. Подробности в материале: Более 1,9 млн жителей Малайзии зарегистрировались в программе вакцинации

15:17 04.03.2021 За истекшие 24 часа на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) было выявлено 188 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает минздрав ДНР. Об этом: В ДНР за сутки выявили 188 новых носителей коронавируса

15:21 04.03.2021 Глава правительства Украины Денис Шмыгаль пообещал публично вакцинироваться от COVID-19 вслед за министром здравоохранением и президентом страны. Об этом: На Украине намерены вакцинировать от COVID-19 до конца года 10 млн человек

15:45 04.03.2021 В Тегеран из Москвы отправили авиационным рейсом третью партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 4 марта сообщил посол Ирана в России Казем Джалали, его слова приводит агентство ISNA. Об этом: В Тегеран отправили третью партию российской вакцины «Спутник V»

15:45 04.03.2021 Начало процедуры экспертизы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA) — это очень долгожданное событие. Об этом 4 марта в ходе брифинга заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом: В ВОЗ приветствовали начало экспертизы «Спутника V» в ЕС

15:52 04.03.2021 По состоянию на 4 марта 2021 года от коронавируса в Индонезии привились 2 286 123 жителя, что составляет 5,67% от цели правительства, сообщает Detik. Подробности в материале: Прививку от коронавируса сделали 2,2 млн жителей Индонезии

15:55 04.03.2021 Вакцинация на Филиппинах. pna.gov.ph

16:05 04.03.2021 В Израиле официально подтверждено еще 4134 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее этот показатель составлял 4265, а 2 марта — 4624, сообщает министерство здравоохранения 4 марта. Подробности в материале: В Израиле выявлены еще 4134 заражённых коронавирусом

16:56 04.03.2021 Международный союз конькобежцев (ISU) отменил конгресс организации в Пхукете (Таиланд) в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба ISU. Читайте подробнее: Конгресс ISU в Пхукете отменен из-за коронавируса

17:12 04.03.2021 Генконсул Франции в Екатеринбурге сделал прививку российской вакциной «Спутник V».

17:18 04.03.2021 По данным РФПИ, Шри-Ланка стала 43-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

17:20 04.03.2021 В настоящее время решений в Польше по поводу ужесточения социальных и экономических ограничения не принято. Об этом, как передает Polskie Radio 24, заявил 3 марта пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер во время пресс-конференции. Однако, по его словам, из-за наступления третьей волны пандемии это может произойти уже на следующей неделе. Читайте подробнее: В Польше могут ужесточить социальные и экономические ограничения

17:56 04.03.2021 Компания AstraZeneca перенесла сроки поставок вакцин от COVID-19 в Польшу. Об этом 4 марта председатель Государственного агентства стратегических резервов Польши Михал Кучмеровский сообщил журналистам Polskie Radio 24. Об этом: В Польше отреагировали на срыв поставок вакцин от COVID-19

18:21 04.03.2021 Оппозиционные партии в Риксдаге требуют от правительства Швеции начала закупок вакцины от COVID-19 вне рамочного соглашения ЕС. Однако требование отклонено министром здравоохранения и социальных дел Леной Халленгрен. Об этом она заявила в эфире телеканала SVT Nyheter. Подробности в материале: Министр здравоохранения Швеции отвергла идею закупать вакцину вне рамок ЕС