Село Майма, Алтай, , 11:22 — REGNUM Правительство России продолжит оказывать поддержку сельскохозяйственным и пищевым предприятиям. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил 3 марта во время поездки в Республику Алтай.

На встрече с будущими резидентами агропромышленного парка «Амза» в селе Майма Мишустин ответил на вопрос о поддержке для предприятий, работающих в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. Он заверил, что поддержка будет.

«Конечно, будет. Не волнуйтесь», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает поддержку для всех категорий бизнеса, включая самозанятых. В числе мер поддержки — льготные займы и гранты.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин также заявил о продлении субсидий для аграриев на покупку отечественной сельхозтехники, а также для её производителей при поставке за рубеж.

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