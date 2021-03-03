Астрахань, , 11:21 — REGNUM Экс-глава города Астрахань Михаил Столяров освободился из исправительной колонии условно-досрочно. Об этом стало известно 2 марта.

Столяров отбывал наказание за мошенничество в исправительной колонии №6 в Астраханской области. В конце 2020 года он подал документы на условно-досрочное освобождение, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, Столяров был признан виновным по статье о мошенничестве — он попросил местного предпринимателя вознаграждение и оформление доли от местного предпринимателя, обратившегося к мэру за получением земельного участка под строительство крематория. В ноябре 2016 года Столяров решением суда был приговорен к наказанию в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.