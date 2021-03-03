Амстердам, , 11:21 — REGNUM В городе Бовенкарспел (Нидерланды) возле здания центра по тестированию на коронавирусную инфекцию прогремел взрыв. Об этом 3 марта сообщает RTL.

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Уточняется, что взрыв произошел при срабатывании взрывного устройства, которое было размещено в металлической трубе. При этом отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, в здании центра в результате инцидента выбиты стекла.

Также указывается, что в настоящее время правоохранители ведут расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что житель Симферополя был задержан сотрудниками Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю по подозрению в публичном оправдании терроризма.