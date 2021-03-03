Москва, , 11:19 — REGNUM Правительство РФ отказалось поддержать законопроект депутатов Госдумы от КПРФ о снижении пенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом сообщил один из авторов инициативы лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Предлагалось снизить возраст выхода на страховую пенсию по старости с 65 лет до 61 года для мужчин и с 60 до 56 лет для женщин.

Кроме того, коммунисты вступают за сокращение трудового стажа для досрочного выхода на пенсию — с 42 до 38 лет и с 37 до 33 лет соответственно, и за снижение требований к возрасту для получения социальной пенсии по старости — с 70 до 66 лет и с 65 лет до 61 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В России вырос пенсионный возраст