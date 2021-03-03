Мельбурн, Австралия, , 11:18 — REGNUM В шутер от первого лица Devil Daggers добавили новое оружие, получение которого потребует от геймеров высоких игровых навыков. Об этом 3 марта сообщает издание PCGamer.

Для получения нового кинжала геймерам потребуется оставаться в живых на протяжение хотя бы тысячи секунд. Однако, как отмечает PCGamer, за всю историю существования игры достичь подобного результата удалось только 47 игрокам.

Напомним, Devil Daggers — это экшен-игра, разработанная независимой студией Sorath. Она известна своей высокой сложностью и ретро-стилистикой.

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