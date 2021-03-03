Душанбе, , 11:18 — REGNUM Представители Таджикистана и Тринидад и Табаго подписали совместное заявление об установлении дипломатических отношений, сообщили в пресс-службе таджикистанского МИД.

Документ подписали постоянный представитель Таджикистана Махмадамин Махмадаминов и представитель Тринидад и Табаго Орделл Барман.

Напомним, в октябре 2020 года Таджикистан установил дипломатические отношения с Республикаой Сьерра-Леоне. Церемония подписания совместного заявление состоялась в Нью-Йорке 2 октября 2020 года.

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