Берлин, , 11:18 — REGNUM Федеральное правительство Германии в 2020 году одобрило экспорт лёгкого вооружения и боеприпасов на сумму почти €37,9 млн. Об этом сообщается в ответе министерства экономики на соответствующий запрос левой фракции в Бундестаге, на который ссылается редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

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По сравнению с 2019 годом сумма сократилась на €3,6 млн. При этом годом ранее, в 2018 году было одобрено разрешений на экспорт легких вооружений на сумму €33,6 млн. При этом отмечается, что доля лёгких вооружений в общем объёме выданных лицензий на экспорт, увеличилась в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.

Так, возросла, прежде всего, стоимость разрешений на поставки такого рода оружия третьим странам, которые не входят в ЕС и не являются партнёрами по НАТО — €13 млн в 2019 году до почти €21 млн в 2020 году. Крупнейшими получателями стали Сингапур и Катар.