Кострома, 3 марта, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Администрация города Костромы намерена подать в суд на подрядчика, строившего здание нового корпуса 33 гимназии в областном центре — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Корпуса гимназии

Чиновники надеются обязать компанию ООО «СМУ Строй-Прогресс» из Ульяновска вернуть 7,4 миллиона рублей в городской, областной и федеральный бюджеты.

Напомним, 2 марта СУ СКР Костромской области сообщило о том, что против подрядчика возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие считает, что предприниматель намеренно завысил стоимость ряда работ и товаров, поставленных по муниципальному контракту на строительство школы. В результате этого бюджетам разных уровней был причинён ущерб в размере 8,4 миллиона рублей. Часть средств — 1 миллион рублей компания уже вернула.

Отметим, что контракт заключался с администрацией города, реализация проекта проходила в рамках национального проекта «Образование». Внимание следователей привлёк не только подрядчик — возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» со стороны заказчика работ.

Проработать претензии городские чиновники обещают и в отношении ООО «СКИМ» — специализированной организации, осуществлявшей технический надзор за строительством объекта. По мнению Управления строительства и капитального ремонта администрации, компания плохо следила за деятельностью рабочих.