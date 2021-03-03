Тбилиси, , 11:22 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прибыл в Турцию с официальным визитом. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба грузинского МИД.

Сообщается, что в ходе визита грузинского министра планируется его встреча с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. После встречи, которая должна пройти в закрытом формате, стороны планируют сделать заявления для СМИ.

Сообщается, что Залкалиани примет вице-президент Турции Фуат Октай. Программой визита главы грузинского МИД также предусмотрено возложение цветов к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка.

Стоит отметить, что Грузия с 2012 года участвует в программе расширения сотрудничества с Турцией и Азербайджаном. Представители трёх государств периодически проводят совместные встречи для обсуждения совместных проектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Алиев не исключил участия Грузии в стабилизации в Нагорном Карабахе