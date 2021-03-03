Москва, , 11:16 — REGNUM Минкультуры просит поддержки Совфеда по программе «Земский работник культуры», передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

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«Решить (кадровую) проблему могла бы программа «Земский работник культуры», которая должна функционировать по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор». Мы подготовили проект соответствующего постановления правительства. Хотела бы попросить вас поддержать нас», — заявила глава Минкультуры Ольга Любимова в рамках «правительственного часа» в Совфеде.

По ее словам, очень остро стоит кадровый вопрос, особенно в селах и малых городах.

«Сама потребность там более 9 тыс. специалистов, а с вводом новых проектов она станет еще больше», — сказала министр.