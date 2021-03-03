Санкт-Петербург, 3 марта, 2021, 11:26 — ИА Регнум. По загрузке отелей Санкт-Петербург оказался в числе лидеров в Европе, обогнав многие признанные туристические города и уступив всего двум столицам. Об этом сообщает 3 марта компания Cushman& Wakefield, работающая в сфере коммерческой недвижимости.

Дарья Драй ИА REGNUM Отель «Астория» в Санкт-Петербурге

В январе 2021 года на первом месте в Европе по востребованности отелей оказались гостиницы Москвы: они были загружены на 43,6%. На втором месте — Баку (26%), третье место разделили Санкт-Петербург и Стамбул (по 24%).

«В первую десятку также входят Таллин (15,7%), Манчестер, (14,2%), Тель-Авив (13,8%), Белград (13,6%), Мадрид (13,5%) и София (12,9%)», — отметили аналитики.

По сравнению с январем 2020 года снижение загрузки отелей в Москве оказалось самым низким среди других туристических центров Европы, сократившись на 27,4 процентного пункта, в Санкт-Петербурге загрузка уменьшилась на 48 процентных пунктов.

«Лидерство двух российских столиц по загрузке гостиничного номерного фонда в начале 2021 года выглядит вполне логичным — с учетом того, что Европа все еще не преодолела очередную «волну» коронавирусных заболеваний <…> что привело к вводу серьезных ограничений на перемещения населения и приостановке работы объектов инфраструктуры, включая отели. В это же время в период новогодних каникул московские власти справились с ростом COVID-заболеваний без значительного ужесточения режима ограничений, а в Санкт-Петербурге обошлись краткосрочным запретом на работу кафе и ресторанов, музеев и театров», — отметила Марина Усенко, партнер Cushman & Wakefield, департамент гостиничного бизнеса и туризма.

Как добавляют специалисты, Москва и Санкт-Петербург вошли в число европейских лидеров и по доходности гостиниц. По итогам января Москва расположилась на третьем месте, Санкт-Петербург — на шестом.