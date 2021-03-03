Самара, 3 марта 2021, 11:19 — REGNUM Депутаты думы Тольятти приняли отставку главы города Сергея Анташева. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба администрации города.
Сообщается, что 3 марта состоялось очередное заседание думы г. Тольятти, на котором депутаты приняли отставку главы города: заявление о своей отставке Анташев подал 18 февраля.
Он также отметил, что должность главы Тольятти должен будет занять человек с опытом и знаниями.
Он также пожелал новому главе успехов в работе, а жителям города — процветания.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что временно исполнять обязанности главы Тольятти будет первый заместитель главы города Игорь Ладыка.
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