Самара, , 11:19 — REGNUM Депутаты думы Тольятти приняли отставку главы города Сергея Анташева. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба администрации города.

Сообщается, что 3 марта состоялось очередное заседание думы г. Тольятти, на котором депутаты приняли отставку главы города: заявление о своей отставке Анташев подал 18 февраля.

«Сегодня я завершил работу в должности главы городского округа. Это был сложный, насыщенный и интересный период. Вместе с вами мы приняли много важных для Тольятти решений, проделали большую работу по ремонту дорог, строительству социально значимых объектов, благоустройству и созданию удобной и комфортной городской среды. Благодарю коллег и всех жителей Тольятти за конструктивную совместную работу», — сообщил он на своей странице в социальной сети.

Он также отметил, что должность главы Тольятти должен будет занять человек с опытом и знаниями.

«Надеюсь, это будет тольяттинец, который знает город и его особенности», — отметил Анташев.

Он также пожелал новому главе успехов в работе, а жителям города — процветания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что временно исполнять обязанности главы Тольятти будет первый заместитель главы города Игорь Ладыка.

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