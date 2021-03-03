Караванг, Индонезия, , 11:14 — REGNUM Новый штамм коронавируса, которым заразились двое жителей Караванга в Индонезии, «не исчез» спустя 10 дней изоляции, сообщает CNN Indonesia.

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Губернатор Западной Явы Ридван Камил заявил, что «британский» штамм коронавируса был обнаружен в Караванге у граждан, летевших на самолете Qatar Airways. После приземления граждане провели 10 дней на самоизоляции, но вирус не хочет «исчезать».

Известно, что двое рабочих вернулись в Индонезию 28 и 31 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Индонезии Буди Садикин заявил, что «британский» штамм коронавируса был ввезен в страну из Саудовской Аравии.

Подробнее в материале: Новый штамм коронавируса в Индонезию ввезли из Саудовской Аравии