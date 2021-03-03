Москва, , 11:13 — REGNUM Допускали проколы на видеоконференциях, находясь на «удалёнке» в период пандемии, или наблюдали их у коллег по работе 13% работающих жителей России, приводит данные 3 марта рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Самые распространенные промахи дистанционной работы — нецензурная брань (микрофон остался включенным), внешний вид (выход на связь в домашней одежде), путаница с именами руководителей или коллег и неграмотная речь.

Чаще курьёзные случаи происходят с мужчинами, чем с женщинами, — 15% против 12%. В досадных промахах в онлайн-эфире также признались сотрудники компаний до 34 лет (15%). При этом 56% участников видеоконференций избежали различных проколов.

Опрос проведён 8−19 февраля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 355 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, удобно работать удаленно 64 процентам жителей России. Испытывают неудобства 29%.

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