Донецк, , 11:12 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 80 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 2 марта проведено 319 исследований, из них выявлено 75 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у пяти пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 24 634.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2054.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 16 834 человека, еще 5746 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 144 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.