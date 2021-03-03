Москва, , 11:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил сноубордиста Дмитрия Логинова с победой на чемпионате мира 2021 года. Об этом 3 марта сообщается на сайте Кремля.

«В противостоянии с серьёзными, именитыми соперниками вы проявили недюжинную силу воли, характер и по-настоящему соревновательный настрой», — отметил президент.

Путин пожелал Логинову дальнейших успехов, а также поблагодарил тренеров и наставников спортсмена.

Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира, который прошёл в Рогле (Словения). В финале он победил итальянского спортсмена Роланда Фишналлера, опередив его на 0,01 секунды.

Таким образом, 21-летний Логинов стал трёхкратным чемпионом мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские сноубордисты выиграли зачёт чемпионата мира в параллельных дисциплинах, завоевав две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские сноубордисты выиграли зачёт ЧМ в параллельных дисциплинах