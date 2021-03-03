Москва, 3 марта 2021, 11:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил сноубордиста Дмитрия Логинова с победой на чемпионате мира 2021 года. Об этом 3 марта сообщается на сайте Кремля.
«В противостоянии с серьёзными, именитыми соперниками вы проявили недюжинную силу воли, характер и по-настоящему соревновательный настрой», — отметил президент.
Путин пожелал Логинову дальнейших успехов, а также поблагодарил тренеров и наставников спортсмена.
Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира, который прошёл в Рогле (Словения). В финале он победил итальянского спортсмена Роланда Фишналлера, опередив его на 0,01 секунды.
Таким образом, 21-летний Логинов стал трёхкратным чемпионом мира.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские сноубордисты выиграли зачёт чемпионата мира в параллельных дисциплинах, завоевав две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
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