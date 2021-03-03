Закаменск, Бурятия, , 11:10 — REGNUM В Закаменском районе Бурятии вынесли приговор местным жителям, которые в марте 2020 года применили насилие в отношении представителя власти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районного суда, пьяный мужчина пытался воспрепятствовать доставке его буянившего товарища в отделение.

Они напали на сотрудника вневедомственной охраны, повалили на землю и пытались отобрать автомат. Однако потерпевшему удалось встать на ноги, после чего он выстрелил из табельного оружия в воздух. Тех это не остановило, после чего росгвардеец выстрелил по ногам нападавших.

«Уголовное дело в отношении Ц. и К. рассмотрено в порядке особого судопроизводства. В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступления признали полностью, в содеянном раскаялись», — отметили в суде.

В результате судья приговорил их к условному лишению свободы.

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