Оренбург, , 11:10 — REGNUM В Оренбурге власти намерены в 2021 году организовать масштабный праздник в честь Дня Победы. Об этом заявил глава города Владимир Ильиных.

«В 2020 году нам не удалось традиционно торжественно и всенародно отметить 75-ю годовщину Победы из-за пандемии коронавируса. В этом году мы надеемся, что удастся компенсировать это, и мы достойно встретим 9 Мая», — сказал он. С конца марта в городе уже начнут проводить мероприятия, посвященные 9 Мая.

В вечернее время с 8 мая по 10 мая на главной улице Оренбурга (Советская, 31) будет работать бесплатный кинотеатр под открытым небом, рассчитанный на 400 зрителей. Оренбуржцы смогут посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне. Рядом с кинотеатром организуют площадку общественного питания.

В сквере у Дома Советов разместят инсталляции-диорамы главных боевых сражений Великой Отечественной войны. Сотрудники Музея истории Оренбурга будут проводиться экскурсии.

На площади им. Ленина 9 мая в ознаменовании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет парад с участием личного состава Оренбургского гарнизона, воинской техники и авиации. Для зрителей установят четыре крытых трибуны на 3500 посадочных мест, а также оборудуют большие экраны.

В выставочном комплексе «Салют, Победа!» запланирована акция «Солдатская каша», а на улице Советской — праздничная акция «Любим. Гордимся. Чтим». Традиционно на углу ул. Орской и проспекта Победы пройдет выставка военной техники «Армия России».

Вечером 9 мая на проспекте Победы состоится акция «Бессмертный полк». Она завершится концертной программой «Музыка фронтового оркестра» у водонапорной башни.

Кульминацией вечера станет большой праздничный концерт «Победный май!» и салют. По данным портала 56orb.ru, мэрия пригласила выступить с живым концертом Дениса Майданова. Размер вознаграждения творческой группе оговорен в размере 2,5 млн рублей. Деньги выплатит муниципальный «Центр городских мероприятий».