Саратов, , 11:11 — REGNUM В текущем году весеннее половодье в Саратовской области прогнозируется выше нормы. Паводкоопасными могут оказаться 23 района области (99 населенных пунктов с населением 24 тыс. человек). Об этом заявил руководитель управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

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3 и 4 марта экстренные службы проведут выездные тренировки по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий весеннего половодья.

Сегодня в Лысогорском районе осуществили взрыв льда на реке, который транслировался по видеосвязи. Губернатор области Валерий Радаев отметил, что готовность к паводку должна быть стопроцентной. Работу оперативного штаба и спасательных служб уже с сегодняшнего дня необходимо организовать в круглосуточном режиме, добавил глава региона.

В области готовы развернуть 152 пункта временного размещения населения на период наводнения, общей вместимостью до 37,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе по прогнозам в зону подтопления при максимальном уровне половодья войдут 26 участков. Подготовили 108 пунктов временного размещения горожан (гостиницы, санатории, учреждения образования). Сюда при необходимости смогут эвакуировать до 75 тыс. пензенцев.

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