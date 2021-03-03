Тбилиси, , 11:08 — REGNUM В Грузии в течение 2020 года в ходе приватизации госсобственности в страну поступило 130,5 млн лари ($39,2 млн), что на 6% больше, чем планировалось. Об этом 3 марта сообщили агентству «ИнтерпрессНьюс» в пресс-службе Национального агентства госимущества.

По данным ведомства, в Грузии в течение прошлого года объявляли три аукциона по продаже госимущества, из которых один сорвался. В 2021 году правительство Грузии планирует продать 50 государственных объектов и выручить за это до 150 млн лари ($45,1 млн).

Бизнесу предлагается приобрести несельскохозяйственные участки земли, фермерские хозяйства, промышленные предприятия, медицинские учреждения и другие объекты.

Напомним, правительство Грузии в ноябре 2019 года объявило о программе приватизации «100 инвестиционных предложений бизнесу». Первый аукцион должен был пройти в январе 2020 года, но не состоялся, так как в бизнес-среде не успели к нему должным образом подготовиться.

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