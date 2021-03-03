Пекин, , 11:07 — REGNUM Ситуация вокруг блогера Алексея Навального — это внутреннее дело России и внешнее вмешательство в данном вопросе является недопустимым. Об этом 3 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«То, как будет решен вопрос с Навальным — проблема, которой должна заниматься только Россия. При осуществлении взаимодействия на международной арене не следует прибегать к односторонним санкциям», — заявил он, говоря о санкциях в отношении РФ из-за ситуации вокруг блогера.

Также официальный представитель китайского МИД выразил надежду на то, что Россия и вводящие против нее ограничения страны смогут решить данный вопрос путем переговоров и мирного диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство торговли Соединенных Штатов опубликовало список российских организаций, попавших под торговые санкции из-за блогера Алексея Навального.