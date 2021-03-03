Тюмень, 3 марта 2021, 11:01 — REGNUM В Тобольске на депутата Тюменской областной думы Юрия Юхневича составили административный протокол за распространение экстремистских материалов. Об этом Znak.com сообщил помощник парламентария.
Юрия Юхневича обвиняют по статье 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов») за давнее размещение на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеоролика «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002», признанного по решению суда экстремистским. Со страницы Юхневича данный ролик был удалён.
«Сейчас полиция собирается изымать компьютер в тобольском отделе КПРФ», — сообщил помощник депутата изданию.