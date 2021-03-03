Иерусалим, , 11:27 — REGNUM Аттракционы в Израиле смогут принимать посетителей с 7 марта, но прививать в стране разрешено только с возраста 16 лет. Владельцы центров развлечений подчеркивают, что без детей работа их заведений бессмысленна, сообщают «Вести Израиль» 3 марта.

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В сети аттракционов iJump заявили, что им нет смысла открываться: родители не пойдут прыгать на батутах без детей.

В игровом комплексе Fantasy сетуют, что клиентов не будет, ведь к ним приходят семьями, а без детей родители не придут.

По словам владельца этого центра Эли Яхава, «создается ощущение, что в минздраве прикалываются над нами. Как можно открыть заведения, но запретить туда входить клиентам? То есть мы платим аренду, зарплату сотрудникам, соблюдаем все стандарты ‑ и для чего? Потому что нам стало скучно за время карантина?».

В аттракционе воздушных шаров в Тель-Авиве выражают надежду, что минздрав признает абсурдность происходящего и откорректирует запреты.