Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM Подрядчик опережает сроки строительства моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. Об этом стало известно в ходе очередной инспекции объекта, которую провёл донской губернатор Василий Голубев.

«Завершаем возведение опор нового левого моста. 6 марта начнём возводить последнюю, третью опору. К концу апреля все опоры закончим. Все строительные работы идут без сбоя, с небольшим опережением», — пояснил гендиректор подрядной организации АО «Ростовавтомост» Владимир Домницкий.

В настоящее время к работам по строительству моста привлечено более 150 человек и около полусотни единиц техники.

Компания «Россети Юг», в свою очередь, пообещала завершить перенос линий электропередачи. Этот процесс также напрямую повлияет на сроки запуска движения по уже существующему, но пока открытому для пешеходов, мосту-дублёру.

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