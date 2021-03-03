Душанбе, , 10:59 — REGNUM По итогам 2020 года размер внешнего долга Таджикистана составил $3,2 млрд, что на 15,7% больше объема производства промышленной продукции, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

Объем производства промышленной продукции в 2020 году составил 30,8 млрд сомони ($2,72 млрд). В пересчете на душу населения этот показатель составляет 3356 сомони ($297).

По отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) размер внешнего долга превысил 43%. На каждого жителя Таджикистана приходится по $339 государственного долга.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года внешний долг Таджикистана составлял 36,6% ВВП. Рост долга в республике объясняют необходимостью компенсации дефицита бюджета, вызванного пандемией.

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