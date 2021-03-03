Санкт-Петербург, 3 марта, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Петербургский парламент 3 марта одобрил во втором, основном, чтении законопроект о так называемой «балконной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки в Санкт-Петербурге

Этот документ должен защитить жителей от чиновников, которые предписывают им демонтировать остекление балконов и лоджий, даже если это остекление произошло до 11 января 2020 года — то есть до вступления в силу новых запретов и правил.

Единоросс Денис Четырбок заметил, что на серьезные траты, штрафы и демонтаж вынуждены идти петербуржцы, остеклением балконов которых занимались еще их бабушки и дедушки.

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Новые правила благоустройства Петербурга запрещают изменять фасады домов путем застекления балконов без согласования с властями. Они действуют с января 2020 года. В итоге управляющие компании заставляют граждан через суд демонтировать даже старое балконное остекление.

В начале года Заксобрание внесло поправки в городской закон об административных правонарушениях, защитив жильцов от штрафов в 5 тыс. рублей, если остекление произошло до 11 января 2020 года, но, как выяснилось, не от требований демонтажа, что стоит еще дороже.

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Руководитель фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев писал об этом губернатору Александру Беглову, но из ответа градоначальника следует, что почти все остекления тысяч балконов и лоджий в Северной столице потенциально находятся под ударом, так как «произведены без надлежащего согласования с комитетом».

После одобрения в третьем чтении законопроект будет отправлен на подпись губернатору.